Van slangen en apen in de Afrikaanse tuin tot salamanders in de Haagse vijver

De familie Zeggelaar kocht in 2016 hun huidige huis aan de Haagse Laan van Meerdervoort. Na een flinke verbouwing was twee jaar later ook de tuin aan de beurt. Daarvoor schakelden ze Ingrid Piek van Piekobello Tuinontwerp in. ,,We wilden een groene tuin met een zo lang mogelijk bloeiseizoen”, vertelt Henk. ,,Van vroeg in het voorjaar tot laat in het najaar. En dan vooral de kleuren paars, geel en wit. We hebben allebei een drukke baan, dus de opdracht was zo onderhoudsvrij mogelijk.”