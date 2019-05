Van varkens tot elektrocutie: grof geschut ingezet in oorlog tegen duizendknoop

Elektrocutie. Begrazing door schapen. Injecteren met heet water. Maaien. Graven. Varkens. Afdekken met een doek.



Net als de aanwezigheid van de Japanse duizendknoop zelf is ook het aantal methoden om het invasieve onkruid te bestrijden de afgelopen jaren explosief gegroeid. Bij Probos, de Wageningse stichting die zich al een tijd inspant voor een effectieve bestrijding van de duizendknoop, zijn ze blij met de aandacht. ,,De uitdaging is nu om goed samen te werken”, zegt Martijn Boosten van Probos. ,,Iedere gemeente onderzoekt nu zelf wat wel en niet werkt. Als we dat samen doen, kan dat veel effectiever, en voor de helft van het geld.”



Nu het lente is en alles weer groeit, steekt ook de Japanse duizendknoop de kop weer op. In het geval van dit onkruid mag dat gerust letterlijk genomen worden: een beetje duizendknoop groeit al snel manshoog. De plant heeft grote bladeren en een dunne maar stevige stam. Langs de weg leidt dat tot gevaarlijke verkeerssituaties, vandaar de grote aandacht van gemeenten. De duizendknoop is bovendien machtig sterk: hij heeft het vermogen om dwars door beton en asfalt heen te groeien. Dat richt veel schade aan.