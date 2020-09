Veel fouten bij belastingaangifte huiseigenaren, fiscus komt met checklist

Met name dit jaar zijn er veel vragen over het oversluiten van een hypotheek. In het tweede kwartaal zijn er bijna 150.000 hypotheekaanvragen gedaan, een absoluut record. Dat komt vooral doordat woningeigenaren hun hypotheek bij een andere geldverstrekker hebben ondergebracht om te profiteren van de historisch lage hypotheekrente. Ook de groep starters was groter dan normaal.

Tom Zandbergen, specialistisch adviseur bij de Belastingdienst: ,,De vragen die we krijgen variëren van regels rond familieleningen en overwaarde tot het aanvragen van de voorlopige aanslag. Daarnaast zien we dat het kopen van een woning jammer genoeg vaak leidt tot fouten in de aangifte. Dat kan betekenen dat mensen te weinig belasting hebben betaald, maar mensen doen zichzelf even vaak juist tekort.”

Voorlopige aanslag

De voorlopige aanslag is één van de onderwerpen waar woningeigenaren veel vragen over hebben en waarbij een foutje snel is gemaakt. Veel woningbezitters ontvangen jaarlijks zo’n aanslag van de Belastingdienst. Het betreft een schatting van de te betalen of te ontvangen belasting voor het komende jaar. Voor woningbezitters is dit vaak een teruggaaf vanwege de hypotheekrenteaftrek. Als je minder rente betaalt, kun je ook minder aftrekken van de belasting. Daarom moet je renteaanpassingen doorgeven.

Zandbergen adviseert de voorlopige aanslag gedurende het jaar actueel te houden, zodat je niet teveel of te weinig ontvangt. Dat kan via ‘Mijn Belastingdienst’.

Vier tips 1. Gebruik de checklist ‘Koopwoning en belastingzaken’ om na te gaan waar je allemaal rekening mee moet houden. Vind de geschikte checklist op belastingdienst.nl/koopwoning.



2. Bewaar relevante gegevens en documenten, zoals de WOZ-waarde, de jaaropgaaf van de hypotheek en gegevens over leningen en schulden voor het actualiseren van de voorlopige aanslag en het doen van de aangifte inkomstenbelasting.



3. Vraag een voorlopige aanslag aan om gedurende het jaar alvast de belasting te betalen of te ontvangen.



4. Verandert de hypotheekhoogte, het rentepercentage of andere zaken, controleer dan of de voorlopige aanslag nog klopt en wijzig indien nodig op ‘Mijn Belastingdienst’.

