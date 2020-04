Veel meer woningen voor ouderen nodig om doorstroming op gang te houden

Een grotere groep ouderen wil doorstromen naar woningen die meer bij ze passen. Dat zijn niet meer de ouderwetse aanleunwoningen, maar wel gelijkvloerse huizen met minder obstakels en meer comfort. Punt is dat ze vaak niet kúnnen verhuizen naar een geschikte woning in de buurt. Daardoor houden ze huizen voor jonge gezinnen bezet.

Uit een onderzoek van Rabobank blijkt dat een kwart miljoen meer ouderenwoningen nodig zijn in Nederland en binnen twintig jaar zelfs 400.000. Een kleine 820.000 van de nu ruim 2 miljoen ouderenhuishoudens woont in een huis dat minder geschikt is om tot op hoge leeftijd en met toenemende beperkingen in te blijven wonen. Ouderen die hun huis ongeschikt vinden, ervaren problemen met onder andere trappen in huis, drempels, de afwezigheid van een toilet op de verdieping waar ook wordt geslapen en de ontoegankelijkheid van het huis voor een rolstoel of rollator.

Doorstromen

Het lijkt erop dat veel ouderen moeite hebben om een geschikt huis te vinden in de gewenste buurt of gemeente. In 2018 was dit voor een op de vijf 65-plussers die willen verhuizen een belangrijke reden waarom ze nog niet waren doorgestroomd. Momenteel zijn er zo’n 100.000 ouderenwoningen te weinig, becijferde ouderenbond ANBO.

,,Het is interessant dat steeds wordt gezegd dat er te weinig starterswoningen zijn, maar die zouden vanzelf vrijkomen op het moment dat je in de behoefte van ouderen voorziet’’, zegt Michiel Meijer, directeur van Van Bruggen adviesgroep. De adviesorganisatie heeft onderzoek gedaan naar een iets andere doelgroep, namelijk de 50-plusser. Slechts 45 procent van de doorstromers op de huizenmarkt blijkt in die categorie te vallen. ,,Dat is heel weinig en opvallend, want die groep heeft wat ons betreft de sleutel in handen om de doorstroming op de huizenmarkt te versnellen. Ze bezetten veel koopwoningen. Misschien moeten we de crisis van nu aangrijpen om eens kritisch naar onze zienswijze op de huizenmarkt te kijken.”

Nieuwe woonvormen

50-plussers zouden volgens Meijer voornamelijk op zoek zijn naar twee soorten huizen: ,,Dat zijn de appartementen met een makkelijkere instap naar de douche of wat aanpassingen in de keuken. Een andere groep zou wel van nieuwe woonvormen gebruik willen maken waarin een bepaalde gezamenlijkheid naar voren komt, bijvoorbeeld een gemeenschappelijke keuken. Van dat type woning worden er veel te weinig gebouwd.”

De Groot van Rabobank wijst erop dat een grote groep ouderen niet gemakkelijk verhuist. Zelfs in een ongeschikt huis wilt het merendeel van de 65-plussers nog altijd niet verhuizen: in 2018 gold dit voor bijna driekwart van hen. Zeker het anticiperen op een handicap of andere gebreken die bij ouderdom passen gebeurt weinig. ,,Meestal moet er eerst iets gebeuren, een ongeluk bijvoorbeeld, voordat mensen aan verhuizen willen denken’’, zegt ze. ,,Maar het aantal ouderen neemt de komende jaren in z’n geheel flink toe. En dit betekent ook een toenemende vraag naar voor hen geschikte woningen.”

Preventief

Het preventief aanpassen van het huidige huis of verhuizen heeft belangrijke voordelen, volgens onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen. Niet alleen voor de ouderen en voor hun mantelzorgers, maar ook voor de maatschappij. In een ongeschikt huis is het risico op valpartijen en ongelukken groter en groeit ook de kans op ziekenhuisopnamen.