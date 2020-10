Vereniging Eigen Huis twijfelt aan waarde funderingslabel

Door droogte is de verslechtering van funderingen al jaren een toenemend probleem. Om een inschatting per woning te bepalen, nemen taxateurs vanaf juli 2021 een funderingsrisicolabel op in hun taxatierapport, meldt het tv-programma De Monitor. Dat komt tot stand door pandgegevens en informatie over ondergrond en grondwater te combineren.

Het label kan eigenaren en kopers helpen die willen verbouwen. ,,Dat doen veel mensen die een oudere woning kopen. Dan is het goed dat je beducht bent op tegenvallers’', zegt André de la Porte. Maar hij twijfelt of taxateurs wel de juiste kennis in huis hebben. ,,Er is een specialist nodig die weet waar je moet kijken, passend bij het type woning. Taxateurs kunnen alleen op basis van algemene informatie een risico-inschatting geven.’' Dat inschatten is volgens André de la Porte ‘hartstikke moeilijk’.