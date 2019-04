Verhuiswens is groot, maar aantal hypotheken daalt

Het aantal hypotheekaanvragen voor woningen is in het eerste kwartaal van 2019 met 3,3 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Wel is er sprake van wat herstel ten opzichte van de maanden november en december, meldt netwerk HDN, die de hypotheken registreert.

Volgens HDN heeft de daling te maken met de steeds beperktere mogelijkheden voor starters om een woning te kopen. Woningen in de prijsklasse voor starters zijn het hardst in prijs gestegen. Bovendien zijn de regels voor leningen strenger geworden en is het in sommige regio’s lastig om überhaupt een geschikte woning te vinden.

Vertrouwen

Dat wordt beaamd door een recente analyse van de Rabobank. Het vertrouwen in de woningmarkt is op het laagste punt sinds 2014. Bijna de helft van de Nederlanders vindt het een ongunstig moment om een huis te kopen. Dat is terug te zien in de tegenvallende verkoopcijfers van nieuwbouwwoningen. In de tweede helft van 2018 werden maar liefst 9,1 procent minder woningen verkocht dan in dezelfde periode in 2017.

De verhuiswens blijft echter onverminderd groot. Dat blijkt dan weer uit het Woononderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Centraal Bureau Statistiek dat vandaag uitkwam. De groep huishoudens met een verhuiswens nam toe: van 24 procent in 2012 naar 33 procent in 2015, om in 2018 uit te komen op 34 procent. Het aantal mensen dat de afgelopen drie jaar is verhuisd, is ook toegenomen.

Woningnood

Toch is er momenteel een ernstig tekort aan woningen, niet alleen op de koopmarkt. De wachtlijsten voor mensen die een sociale huurwoning willen, blijven stijgen. Opvallend is dat er weinig wordt gebouwd in de gebieden waar huizen het meeste nodig zijn. Woningzoekenden zijn soms de wanhoop nabij.