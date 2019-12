Verzuipen de planten? Neem deze maatregelen in je tuin

Het KNMI heeft berekend dat de hoeveelheid neerslag de afgelopen zestig jaar met 20 procent is gestegen en voorspelt dat er meer hoosbuien ontstaan door klimaatverandering. Overigens vooral in de zomer. In de herfst en winter valt de regen meer verspreid over de dag, maar ook dan zijn maatregelen in de tuin nodig, want niet alle planten zijn bestand tegen hevige buien.



,,Er is een aantal planten dat nogal snel omvalt, zoals de Hortensia annabelle”, vertelt hovenier Lucas Lens. ,,Je kunt dan op voorhand de plant ondersteunen met beugels. Verder is het ook slim om alle afvoeren, zoals de dakgoten van je huis of schuur, vrij van blad te maken.”

Vijf tips van adviescentrum Milieu Centraal 1. Leg zo min mogelijk tegels in de tuin en zorg voor voldoende gras en borders. Hoe meer groen, hoe beter het water weg kan zakken in de tuin. 2 Sluit een regenton aan op de regenpijp en gebruik dit water om je tuin te besproeien. 3 Een vijver zorgt voor opvang van regenwater. Gebruik de vijver als ‘overloop’ voor de regenton en voer regenwater af naar de vijver. 4 Een groen dak vangt ook regenwater op. 5 Heb je geen tuin? Ook met een watervriendelijke geveltuin of balkon help je wateroverlast voorkomen.

Infiltratiekast

Vaak kan het water in de tuin niet weg vanwege de ondergrond. Er kunnen harde of verdichte lagen in de grond zitten die de piekafvoer van het water tegenhouden. Lens: ,,Niet al te lang geleden hebben wij in een stadstuin de tegels verruild voor grind. Dit heeft ervoor gezorgd dat het doorlaatbare oppervlakte is vergroot en nu hebben we veel minder last van plassen. Ook hebben we een infiltratiekrat geplaatst die de piekafvoer opvangt onder de grond, waardoor de grond het water langzaam kan opnemen.”

Je zou denken dat regen altijd wel een weg weet te vinden in de grond, maar toch kunnen planten wel degelijk verzuipen bij te veel regen. ,,De ene plant kan wat beter vocht verdragen dan de andere, maar verzuipen kunnen ze zeker onder bepaalde omstandigheden. Wat het vooral lastig maakt is dat we tegenwoordig twee extremen hebben: te lange droogte en te veel regen. Dit kun je te lijf gaan door een goede beregening aan te leggen en de grond goed waterdoorlatend te maken.”

Balans in de tuin

Ook qua bestrating in de tuin kun je invloed uitoefenen op de regenbestendigheid. ,,Ik adviseer een balans te zoeken in de tuin van verhard en onverhard, dus bijvoorbeeld een plantenstrook of een gazon. Zo kun je toch een mooi terras aanleggen en kan het water van het terras eromheen weglopen. Als de tuin daarvoor te klein is, kun je altijd naar een halfverharding zoals grind kijken, of kies voor een ondergrondse oplossing.”

Volgens Milieu Centraal is de balans ook moeilijk, maar is het credo vooral: groen, groen, groen. Van een schutting verwacht je niet dat die een negatieve invloed heeft op de verwerking van water. Maar niets is minder waar. Haagplanten of struiken (zoals coniferen, laurieren of meidoorn) als erfafscheiding in plaats van een houten of stenen schutting zijn beter. De bladeren van een heg verdampen water, dat draagt bij aan een koelere tuin in de zomer. De wortels van een haag zorgen daarnaast dat de bodem doorlatend blijft en het regenwater makkelijker weg kan zakken.