Vier handige trucs die klussen veel makkelijker maken

woningnood Boete voor Hagenaar die te veel verdient voor middeldure huurwoning

17:00 Wie te veel verdient, mag in Den Haag straks geen middeldure huurwoning meer krijgen. Gebeurt dat toch, dan kunnen zowel de bewoner als de verhuurder rekenen op een forse boete. ,,Het is een drastische maatregel die we nog niet eerder hebben gezien”, zegt voorzitter Paulus Jansen van de Woonbond.