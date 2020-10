Vijf hulpmiddelen om kleine beschadigingen in huis te repareren

Regelmatig krijg ik reacties op mijn columns. Leuk en nuttig, want veel lezers delen na het lezen van mijn tips graag hún tricks met mij. Als je denkt dat je in huis iets meteen moet vervangen omdat er niets meer aan te doen is, dan is dat vaak niet waar. Je staat versteld van de reparatiemogelijkheden.



Zelf heb ik de meeste van deze tips en trucs ontdekt, omdat ik geen geld had voor een grondige aanpak. Of omdat ik een huurhuis had en het niet de moeite vond er grote dingen aan te verbouwen. Zo oogden de voegen van mijn vorige huurhuis in het centrum van Utrecht nogal viezig. Voegen vervangen leek me te veel van het goede, dus ging ik op zoek naar een goedkoop en snel alternatief. Dat heb ik gevonden. En zo is er meer!

Voegenfris

Last van vieze voegen tussen je tegels? En heeft poetsen geen zin meer? Je hoeft niet opnieuw te voegen, er bestaat zoiets als Voegenfris. Je kunt het op kleur mengen als je wilt. Een nieuwe badkamer is al helemaal niet nodig. Opfrissen doet wonderen.

Remaille

Heb je weleens iets laten vallen in een keramieken wastafel? Dan zit er vast en zeker een putje in dat er smoezelig uit begint te zien. Hét reparatiemiddel hiervoor is remaille. Dit is koud emaille en maakt het putje onzichtbaar. Zo, weer wat gerepareerd.

Laminaatvuller

Iets scherps of hards laten vallen op je laminaatvloer? Zo'n put zit altijd op een plek waar hij erg opvalt en waar je niets overheen kunt zetten, omdat het uiteraard net in de loop is gebeurd. Ook voor zulke putjes bestaan reparatiesets, gemaakt van wax en te kiezen in de juiste kleur.

Spackreparatie

Zie je een scheur in je spackmuur? Muurvuller breng je met een plamuurmes aan en het resultaat is glad, terwijl je muur een structuur heeft. Help! Met een spuitbus met spackreparatie is deze klus zo geklaard. Alleen nog overschilderen en je muur oogt weer als vanouds.

Roestcoating

Irritant: een verroest vaatwasserrek of douchemandje. PlastiDip ReRack is ideaal voor het repareren van roestige en beschadigde rekjes van metaal met een kunststof coating. Denk ook aan afdruiprekken. In elke kleur samen te stellen.

