Vijf supertips over hoe je het beste kunt opruimen

Handige tips voor wat je deze week in de tuin kunt doen

3 april In je eigen leven lijkt de tijd even stil te staan, maar de natuur draait gewoon door. In je tuin en op je terras komen de planten nu heel snel tot leven. Zaai en verplant, schud je moes- en bloementuin wakker of geef kamerplanten een lentekuur. De Belgische tuinexpert Laurence Machiels geeft tips.