Voorkom dat de muizen in jouw tent kamperen: ‘Zet bij thuiskomst alle spullen binnen’

Garage, schuur of zolder?

Of je nu groot of klein woont, of wel of geen schuur hebt: volgens Tjerk Romkema heeft iedereen plek om kampeerspullen goed op te bergen. Op zijn website Kampeermeneer geeft hij allerhan­­de kampeertips. Zijn belangrijkste advies voor een goede opbergplek: vrij van vocht en een plaats waar de kans op beschadigingen klein is. ,,In de zomer kun je kampeer­spullen best in de schuur bewaren, maar in de winter is het verstandig om alles binnen te zetten.’’ Dat kan op de zolder, of in een rommelkamer. Tip: berg het op in afgesloten plastic kratten. Zo kunnen de muizen er niet bij.