Voorkom dat mieren je huis binnendringen met deze tips

Nu de deuren en ramen vaker openstaan, kruipen mieren in groten getale de woonkamer of keuken binnen. Voor veel mensen vervelend, zeker als de insecten zich te goed doen aan fruit of ander voedsel. Er zijn manieren om de beestjes buitenshuis te houden en ook om te voorkomen dat ze het terras in de tuin optrippelen.

Tuinman en boer Tom Groot kan zich wel voorstellen dat mensen de mier als ongedierte beschouwen. ,,Het kriebelt een beetje als ze over je heen lopen. Bovendien poepen en plassen ze continu als ze lopen en die ontlasting is onhygiënisch. Als het bij je voedsel komt, kun je zelfs een voedselvergiftiging oplopen. En mierenkolonies kunnen behoorlijk uitdijen als ze zich eenmaal ergens hebben gevestigd.”

Mieren komen bijna overal op de wereld voor. De kleine zwarte beestjes in de tuin worden ook wel tuinmieren genoemd, een verzamelnaam voor onder andere de wegmier en de glanzende houtmier. Ze eten in principe alles, van kadavers tot verse aardbeien, maar zijn volstrekt ongevaarlijk, verzekert de website Beestjeskwijt.nl. Wel maken ze hun nesten in zandgrond en dan komt het wel eens voor dat ze zoveel zand weggraven onder een terras, dat de tegels scheef komen te liggen. Met een beetje pech zorgt dat voor struikelgevaar.

Hoe bestrijd je ze?

,,Veel mensen gooien kokend water over de nesten”, zegt Tom Groot, vaste tuinman bij Eigen Huis & Tuin. ,,Als je dat doet, moet je wel goed weten waar het nest zit. Bovendien is het misschien niet heel diervriendelijk. Het voordeel van kokend water ten opzichte van gif is dan weer dat je er andere diersoorten geen kwaad mee doet.” Beestjeskwijt.nl is sceptisch over de effectiviteit van kokend water, omdat de koningin als aanvoerder van de kolonie het zou kunnen overleven. En dan is het effect maar van korte duur want er komen snel nieuwe mieren.

Tips van ongediertebestrijders:

- Probeer de geursporen van de mieren goed weg te poetsen. Ze volgen de weg van hun voorgangers naar eten (naar binnen).

- Dek etensresten goed af. Zorg er ook voor dat de prullenbak goed dicht kan.

- Sop de tuintafel regelmatig en veeg de tegels zodat los zand direct terug in de voegen gaat.

- Maak voor de zomer een rondje met de kitspuit om kieren en spleetjes in het huis goed af te dichten.

- Voor het terras: zet een omgekeerde bloempot op het nest. De mieren kruipen erin en je kunt het nest met een beetje geluk verplaatsen.

Een alternatief, maar ook een beetje macaber, is gist mengen met honing en in de buurt van een mierennest neerzetten. ,,Dat nemen ze mee naar het nest, maar ze kunnen er niet tegen en gaan kapot", aldus Groot.

Diervriendelijke manier: verjagen

Als je nou vindt dat mieren ook recht hebben op leven, dan is het mogelijk om ze te verjagen. ,,Mieren kunnen over het algemeen niet tegen sterk geurende planten”, zegt Tom Groot. ,,Ze lopen altijd vaste gangen, in paden naar je huis toe. Als je die paden doorbreekt, breng je ze in verwarring. Haal een tegel bij de achterdeur eruit en maak er een kruidentuin van. Plant bijvoorbeeld bieslook, tijm, basilicum, munt, lavendel, afrikaantjes of goudsbloemen. Dat zou je ook rond het terras kunnen doen, zodat ze daar wegblijven.”



Dezelfde methode maar dan nog wat gemakkelijker, haal je uit met koffieprut. ,,Leg een strookje koffieprut langs de deurpost, dan gaan ze er waarschijnlijk ook niet overheen en komen ze niet meer binnen. Dat is beter dan het gebruik van mierenlokdoosjes. Die kun je hooguit gebruiken als je het andere al hebt geprobeerd en nog steeds gek wordt van de mieren. Van mierenpoeder ben ik al helemaal geen voorstander. Dat gif zit meteen overal. Dan komt het ook onder je voeten en ik heb thuis een kleine rondlopen: die stopt alles in zijn mond. Ik denk echt dat de genoemde alternatieven beter zijn!”

Heb jij nog tips?

