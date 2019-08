Voorkom je eigen dierentuin: zo bestrijdt je motten en maden in huis

,,Vraag jezelf eens af hoe hygiënisch je eigenlijk bent”, zegt Marja Middeldorp. ,,Hoe schoon en fris is je keuken of kledingkast echt? Zo veel mensen hebben dagen, zelfs weken zo’n vies geel doekje op het aanrecht liggen. Zo viezig en vet dat het een glijbaan voor bacteriën is geworden. Ze vinden het geweldig, alsof ze daar met z’n allen aan het skiën of snowboarden zijn. Dus goed heet schoonmaken dat doekje, ’s avonds en ’s morgens weer. Heb je last van motten of maden? Zie het als hulptroepen die jouw problemen komen opruimen. Met deze tips kun je je eigen dierentuin voorkomen.”

Motten

Marja: ,,Oh nee, motten in je kledingkast. Ze komen af op vocht en broeierige weefsels en materialen. Dus ook op jouw lichaamsvocht als je gedragen kleding terughangt in de kast. Of als je kledingstukken nog niet droog zijn. Ik zet mijn kasten ’s nachts regelmatig open om het te laten doorluchten. En een keer in de twee maanden hang ik mijn kleding in de nacht buiten. Dan heb je een natuurlijke stomerij. Een belangrijk probleem is dat kasten vaak te vol zitten. Je kledingstukken kunnen niet ademen en daar zijn de motten dol op. Ze eten jouw bacteriën op én je oude jas. Wat goed helpt, zeker in laden met ondergoed, sokken enzovoorts: leg er laurierblaadjes in. Daar houden ze echt niet van!”

Maden

Meelmotten

Marja: ,,Ze komen in je voorraadkasten en leggen eitjes op je voedsel. Ze houden van droog voedsel zoals meel, crackers of rijst. Bovendien houden ze van warmte. Als je ze hebt, kun je alles weggooien. Ik ben al in veel bakkerijen geweest en ze horen er nu eenmaal bij. Je kunt het wel voorkomen door je droge voedsel in afsluitbare potten te bewaren. Koop ook vooral niet te veel van alles, ook al is het in de aanbieding. Maar het belangrijkste: ga met schone handen of een schoon voorwerp in de potten, want ze zitten er zo. Ze verbreiden zich door de hele keuken. Als je kleine zwarte puntjes ziet in je kasten: dat zijn de eitjes. Zo snel mogelijk weghalen dus!” Kijk ook regelmatig naar de houdbaarheidsdatum van kwetsbare producten.