Vraag naar elektriciteit enorm, netbeheerder waarschuwt voor wachttijd van anderhalf jaar

arbeidsmigranten Ophef om adverten­tie voor woning: ‘Medemblik houdt niet van buitenlan­ders’

De gemeente Medemblik is boos over een ‘racistische’ advertentie voor de verhuur van een woning in die plaats. De verhuurmakelaar stelde in de tekst dat de gemeente ‘niet van buitenlanders houdt’ en een ‘anti-migrantenbeleid’ voert. De advertentie is na alle ophef verwijderd. De gemeente neemt juridische stappen.

17 november