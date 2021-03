Vrije val hypotheekrentes voorlopig tot stilstand gekomen

Geen massale verlagingen meer

,,We moeten een slag om de arm houden wat betreft voorspellingen, want het is nog altijd een onzekere tijd”, zegt Martin Hagedoorn van De Hypotheekshop. ,,Het beeld van nu is dat sommige hypotheekverstrekkers de rentes nog iets verlagen, terwijl andere verhogen. Het verschilt bij sommige aanbieders zelfs bij hun eigen hypotheken. Dan gaat het percentage voor NHG-hypotheken met korte looptijd omhoog en boven NHG omlaag. Het is in ieder geval niet meer zo dat dertig verstrekkers tegelijkertijd verlagen.”