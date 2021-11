VVD en ChristenUnie: meer geld voor nieuwbouw in dorpen

Uit een evaluatie van de subsidieregeling blijkt dat dorpen en kleine kernen daardoor hebben afgezien van bouwplannen. Bij de begrotingsbehandeling Wonen, vandaag in de Tweede Kamer, opperen VVD en ChristenUnie dat provincies de kleine bouwprojecten moeten bundelen, zodat ze wél in aanmerking komen voor rijksgeld.

Jonge mensen

,,Het is belangrijk dat we jongeren de mogelijkheid bieden om te blijven wonen in hun eigen dorp of kern’’, vindt ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis. ,,Door betaalbare woningen voor jonge mensen te bouwen, dragen we eraan bij dat het platteland leefbaar blijft, voorzieningen zoals winkels en scholen kunnen blijven floreren en kleine kernen toekomst hebben.’’