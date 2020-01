Waarom de huizenprijzen nu ook in Groningen stijgen

De huizen in Groningen worden ineens een stuk duurder. Eerder werd de provincie in het noorden gezien als krimpregio met een relatief groot aanbod van woningen en minder vraag. Het Centraal Bureau voor de Statistiek vermoedt dat sprake is van een inhaalslag en dan vooral in de stad Groningen.

In het vierde kwartaal van 2019 waren de prijzen van bestaande koopwoningen in alle provincies hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De prijsstijging was in de provincie Groningen maar liefst 8,4 procent. Het is de grootste prijsstijging in de provincie Groningen in 14 jaar tijd. Ook in buurprovincie Drenthe werden de huizen een stuk duurder. In de overige provincies lag de prijsstijging tussen de 5,4 en 7,4 procent.

Wat betreft de vier grootste steden van Nederland was de prijsstijging met bijna 8 procent het grootst in de gemeente Utrecht. Hoewel dit een forse prijsstijging is, is het toch de kleinste prijsstijging in de gemeente Utrecht in bijna vier jaar. In Amsterdam was de prijsstijging het laagst (3,4 procent).

Volledig scherm In de provincie Groningen stegen de prijzen het hardst, Utrecht voert de lijst van gemeenten aan. © CBS

,,In Groningen en Drenthe stegen de prijzen wat minder hard dan in de rest van het land en in Amsterdam juist veel harder”, zegt Peter Hein van Mulligen van het CBS. ,,Ik vermoed dat sprake is van een inhaalslag. Vooral omdat de prijzen zo laat pas op het niveau van voor de crisis zijn beland. Waarschijnlijk is het toe te schrijven aan de populariteit van de stad Groningen, want daar zie je de bevolking nog groeien.”

Dat in Noord-Holland de rek eruit is gaat nog wat ver, aldus Van Mulligen, want de prijzen stijgen nog steeds met zo’n 5 procent. ,,Maar in Amsterdam zien we voor het eerst ook het aantal transacties, oftewel het aantal verhuizingen, toenemen. Lange tijd zat de markt daar muurvast.”

De huurprijzen van vrije sectorwoningen worden bij een verhuizing nog steeds duurder, maar ook in die markt lijkt de top wel bereikt in de hoofdstad, blijkt uit cijfers van woningplatform Pararius.

Meeste woningen verkocht in Flevoland