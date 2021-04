Waarom een goed lichtplan in huis zo belangrijk is

Wanneer je gaat verhuizen, verbouwen of je woning opnieuw gaat inrichten, is het handig om vooraf na te denken over een lichtplan. Verlichting vormt namelijk niet alleen een sfeerverhogend of esthetisch onderdeel van je interieur, het heeft bovenal een zeer praktische kant die verrassend onderbelicht blijkt te zijn. Wil je optimaal omgaan met verlichting, dan is het maken van een lichtplan in feite net zo belangrijk als de keuze voor een mooie en praktische keuken. Stephanie de Boer-Hansen, lichtontwerper en eigenaar van Lies Hansen Light & Design en Femke Dekker, oprichter van ontwerpstudio en winkel Femkeido Interior Design lichten toe.

Ervaren van de ruimte

,,Licht heeft grote invloed op de manier waarop wij een ruimte ervaren”, aldus Stephanie de Boer-Hansen. ,,Toch denken de meeste mensen in eerste instantie alleen aan de armaturen en niet aan licht. Dat is zonde, want de aanschaf van verlichting is kostbaar en het is vervelend als een lamp vervolgens niet biedt wat nodig is voor de functie die de ruimte vervult.”



Je werkt bijvoorbeeld prettiger aan de keukentafel bij helderwit licht, waar je waarschijnlijk liever bij warmer licht je diner gebruikt, stelt ze ,,De wisselende functie van een ruimte, plafondhoogte, lichtsterkte (uitgedrukt in Lumen) en lichtkleur (Kelvin), maar óók de kleur op de muren... ze spelen allemaal een belangrijke rol bij een goed lichtplan. Daarbij zijn we in Nederland toch zo’n vier maanden van het jaar teruggeworpen op kunstlicht. Een goed lichtplan is, kortom, geen overbodige luxe!”