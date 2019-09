Waarom het niet verstandig is om je geld van de bank te halen en thuis te bewaren

Als je thuis veel geld of waardepapieren bewaart, is het verstandig om de polis van de inboedelverzekering eens te controleren. Grote kans dat je het geld bij diefstal of brand grotendeels kwijt bent.

Het Inboedelverzekering Informatie Centrum (ICC) deed onderzoek naar de dekkingen en vergoedingen van contant geld. Polisvoorwaarden van 31 verzekeraars werden vergeleken en daaruit blijkt dat er onderscheid zit in wat ze zien als ‘contant geld’. Ook de maximale vergoedingen verschillen behoorlijk.

In de meeste gevallen zijn waardepapieren, zoals aandelen en obligaties ook ‘contant geld’. Maar in sommige gevallen worden zelfs paspoorten, identiteitsbewijzen, waardebonnen, chipknippen, bankpassen en waardecheques gezien als waardepapieren. De waarde daarvan gaat dus al af van de cash die je in huis hebt liggen, mocht het verloren raken.

De maximale vergoeding bij gestolen contant geld verschilt sterk per inboedelverzekeraar. Uit het onderzoek blijkt dat elf verzekeraars maximaal 1.250 euro vergoeden bij schade aan of diefstal van contant geld. De verzekeraars die het laagste bedrag vergoeden, keren maximaal 250 euro per ‘gebeurtenis’ uit. In het gunstigste geval krijg je slechts 1.500 euro terug.

Negatieve rente

Quote Wil je voor 1 euro per jaar het risico nemen dat je veruit het grootste deel van dat bedrag kwijt bent bij diefstal? Rianne Veerman, Specialist verzekeringen Independer Zo verstandig is het dus niet om thuis geld te bewaren, zegt een woordvoerder van ICC. Die waarschuwing is niet heel gek nu openlijk wordt gespeculeerd over wat mensen gaan doen als de spaarrente op de bank negatief wordt. De spaarrente is momenteel historisch laag en negatieve rente bestaat al op bedrijfs- en staatsleningen. Zes van de tien ouderen halen hun geld van de bank als de rente op spaargeld negatief wordt, meldde de ANBO vandaag, de belangenorganisatie van senioren.

Dat de rente negatief wordt, is onwaarschijnlijk. Minister Wopke Hoekstra gaat erover in gesprek met banken en hint op een mogelijk verbod op negatieve spaarrente, mocht het zover komen. ,,Bovendien vraag ik me af wat mensen ermee op denken te schieten”, zegt Rianne Veerman, verzekeringsspecialist van vergelijkingssite Independer. ,,Stel dat die rente 0,02 procent is. Bij een spaarbedrag van 5.000 euro betaal je 1 euro per jaar aan de bank. Wil je daarvoor het risico nemen dat je veruit het grootste deel van dat bedrag kwijt bent bij diefstal?”

Diefstal spullen

Contant geld vormt een van de uitzonderingen op de normale polis voor inboedelverzekeringen. ,,Over het algemeen geldt de 60-40-regeling”, aldus Veerman. ,,Stel dat je televisie wordt gestolen met een waarde van 1.000 euro en hij heeft nog een dagwaarde van meer dan 40 procent, dan krijg je het totale bedrag van een nieuwe televisie vergoed. Als die in de winkel goedkoper is geworden, bijvoorbeeld 800 euro, krijg je dát bedrag.”

Is de televisie (of laptop, of elk ander object in huis) na een paar jaar afgewaardeerd naar een prijs onder de 40 procent van de nieuwwaarde, dan krijg je bij diefstal of schade het percentage dat nog over is uitgekeerd. ,,Als je het bonnetje niet meer hebt, is misschien nog bewijs via een bankafschrift te regelen", zegt Veerman. ,,Als er brand is geweest, komt er vaak een inspecteur langs om een indicatie van de schade op te nemen.”

Iets anders zit het overigens bij bijzondere objecten, zoals waardevolle kunst of sieraden. ,,Het is verstandig te checken of je hiervoor voldoende bent verzekerd. Zo niet, verhoog dan je verzekerde waarde. Ook kunnen verzekeraars aanvullende eisen stellen aan de beveiliging van je huis als je waardevolle spullen hebt, zoals een kluis of een goed slot.”