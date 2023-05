Waarom je je koffer beter in de badkamer kunt uitpakken

Sinds de jaren negentig gedijen bedwantsen goed in ons land. De beestjes zijn steeds beter bestand tegen bestrijdingsmiddelen. En omdat we meer reizen, nemen we ze per ongeluk mee in onze bagage. ,,Wil je ze niet mee naar huis nemen, check tijdens je reis dan altijd de bedden’’, zegt Kirsten Runow, adviseur Milieu en Gezondheid van GGD Groningen. ,,Bedwantsen verstoppen zich in matrassen, of in de lattenbodem en ombouw van een bed. Zet je koffer dus nooit op of onder het bed, maar in de badkamer of op een kofferrek. Kijk ook als je thuiskomt goed of er geen beestjes tussen je kleding zitten.’’