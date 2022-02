Wacht niet te lang met het snoeien van bomen

Let op: dat snoeien zou dienen om een plant klein te houden, is een verkeerd idee. Snoeien doet immers groeien! Zeker als je in één keer drastisch ingrijpt, krijgt je plant een boost. Precies om dat te voorkomen, snoei je bomen en heesters die jarenlang verwaarloosd zijn gespreid en deels in de zomer. Snoei ook nooit meer dan 20 procent in één keer weg. Wil je een plant compact houden, dan doe je dat door regelmatig bij te snoeien in plaats van één keer per jaar, en bij fruitbomen en leifruit liever in de zomer dan in de winter.

Heb je deze winter struiken en hagen geplant? Snoei de twijgen dan nu terug tot op een paar mooie knoppen. Het lijkt tegenstrijdig — de planten zijn nog maar zo klein —, maar het stimuleert ze net om meer wortels te ontwikkelen. Dat is wat ze in deze fase nodig hebben: een flink wortelgestel.

Jonge fruitbomen geef je door te snoeien een mooie, open kruin, waarin fruit beter groeit, en jij makkelijker plukt. Vormbomen zoals leilinden, dakplatanen, bolacacia’s en leifruit moet je sowieso elk jaar snoeien, anders verliezen ze heel snel hun strakke vorm. Knip alles nu tot op de leitakken terug.

Hoog tijd voor de bessentuin

Als je nog aan je snoeironde moet beginnen, start dan in de fruittuin: druiven, kiwi’s en vijgenbomen moeten dringend worden aangepakt. Hoe langer je wacht, des te groter de kans dat de plantensappen uit de snoeiwonden lopen, en je planten nodeloos energie verliezen.

Leid druiven en kiwi’s (en kiwibessen) naar één verticale hoofdtak, met links en rechts horizontale zijtakken. Kort die zijtakken in na de vijfde of zesde twijg. Knip de twijgen terug tot op één tot twee knoppen of ‘ogen’. Dat is een verdikking waar straks een nieuwe twijg, mét bessen, uit zal groeien.

© Steven Richardson

Snoei druiven en kiwi’s zeker elk jaar, anders groeien ze uit tot warrige takkenbossen. Snoei tot slot in maart ook je bessenstruiken. Bij aalbessen (‘rode besjes’) en kruisbessen (‘stekelbessen’) houd je vijf tot zes rechte hoofdtakken over, de rest knip je tot op de grond af. Top alle zijscheuten in tot drie of vier knoppen, dat is zo’n 10 centimeter. Cassis snoei je anders. Mik op een achttal takken per struik, houd telkens de jongste over. Knip elk jaar twee tot vier van de oudste takken tot op de grond af. Cassis vernieuwt zichzelf continu, met jonge grondscheuten.

© Laurence Machiels

Bij frambozen knip of breek je alle droge takken af, de rest laat je staan. Houd niet meer dan acht takken per lopende meter over. Trek alle andere uit, want frambozen hebben de neiging om te woekeren. Blauwe bessen moet je alleen snoeien als de struik te warrig wordt. Knip dan één tot twee van de oudste takken tot tegen de grond af. Van bramen en Japanse wijnbes snoei je alle takken die vruchten hebben gedragen tot op de grond af. Knip de zijscheuten van de resterende takken terug tot op twee knoppen, dat is meestal ruim 10 centimeter.

De fruitboom in

Appel- en perenbomen hoef je maar elke drie jaar te snoeien. Knip bij een jonge boom de hoofdtakken met één derde in en snoei de lange zijtakken tot op twee of drie knoppen terug. Haal alle kruisende en schurende takken weg. De kruin moet zo luchtig zijn dat er een vogel door kan vliegen.

Quote Snoei nu geen notelaars, kastanjes, pruimen of krieken. Dat doe je in de (na)zomer, na de oogst Laurence Machiels

Snoei nu geen notelaars, kastanjes, pruimen of krieken. Dat doe je in de (na)zomer, na de oogst. Ook leifruit snoei je het beste zo veel mogelijk in de zomer, met wintersnoei stimuleer je de boom om zogenaamde waterloten te vormen: steil omhoog groeiende jonge twijgen die met veel energie gaan lopen, en waar geen fruit aan komt.

Knip van je vijgenboom alle scheuten op de stam en onderaan de stronk weg. Houd vier tot zes hoofdtakken over. Zijtakken die zich te ver uitstrekken, knip je af na de eerste knop, dat is op 5 à 8 centimeter. Laat genoeg jongere takken staan, daar komen de vijgen van dit jaar aan — vaak zie je nu al die erwtachtige vruchtjes staan. Groeit je vijg als een struik, houd dan maximum acht takken over. Zaag de oudste, dikste takken tot tegen de stronk af. Knip kronkelende en naar binnen groeiende zijtakken af. Doe handschoenen aan, het witte melksap kan de huid irriteren.

© ThinkStock

Neem ook je olijfboom onder handen, de snoei lijkt sterk op die van een vijg op stam, met vier tot vijf hoofdtakken. Kort de langste, overblijvende takken met een derde in. Top de hoofdstam. Bij een citroenboom heb je idealiter een kruin met vijf tot zes hoofdtakken, en daarop telkens vier of vijf zijtakken. Kort die zijtakken in tot 50 centimeter.

Nog meer bloemen

Rozen snoei je voor meer bloemen én voor de vorm, het worden anders warrige struiken. Bij struikrozen houd je de drie sterkste twijgen over, mooi over de plant verdeeld, en knip je alle andere tot tegen de stronk af. De overblijvende twijgen knip je af net boven de derde naar buiten wijzende knop. Bij klimrozen knip je de oudste hoofdtakken tot tegen de grond af, houd er niet meer dan drie tot vier over. Snoei alle zijtakken terug tot op één of twee knoppen — je krijgt dus veel korte (maximaal 10 centimeter) stompjes. Leid de takken zoveel mogelijk horizontaal, daar komen de meeste bloemen op. Een wilde scheut die uit de grond komt gekropen, trek je uit. Bodembedekkende rozen kun je gewoon met de haagschaar of de bosmaaier afsnoeien; haal gerust twee derde weg.

Quote Houd altijd het etiket van je clematis bij, daar staan de juiste snoeidata op Laurence Machiels

Clematissen die in de zomer bloeien, knip je nu tot 30 centimeter van de grond af. Clematissen die in de winter of vroeg in de lente bloeien, zoals Clematis montana, snoei je pas na de bloei. Houd altijd het etiket van je clematis bij, daar staan de juiste snoeidata of -groepen op.

Ook vlinderstruiken snoei je nu flink terug, anders krijg je op termijn alleen maar kale takken met wat bloemen in de top. Houd vijf tot zes hoofdtakken over en knip de rest tot op de grond af. Knip de overblijvende takken tot 30 cm in, telkens boven een naar buiten wijzende knop.

© KOS

Als je je blauweregen niet snoeit, ontpopt hij zich in een mum van tijd tot een onbeheersbare klimmer met veel blad en minder en minder bloemen. Knip alle scheuten die op de zijtakken groeien terug tot op twee of drie knoppen; daar komen de bloemen aan. Zijtakken die te lang zijn, mag je inkorten. Snoei in de zomer zeker nog eens!

Wacht met hortensia’s en hibiscus tot maart, lavendel snoei je pas in april. Groenblijvende hagen en struiken zoals buxus, taxus, struikkamperfoelie (Lonicera), Osmanthus, laurierkers en coniferen snoei je niet voor eind april.

