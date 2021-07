Wanhoop op de woningmarkt: ‘Soms vraag ik me weleens af: pik je dat allemaal?’

STEL JE DE VOLGENDE STRIPSCÈNE VOOR: ik introduceer me hoopvol aan het personage ‘de woningmarkt’. ‘Hoi!’ zeg ik enthousiast tegen de woningmarkt. ‘Aangenaam, ik ben Jette, 31 jaar. Ik woon in een eenkamerappartement in Utrecht maar zou graag iets groter willen wonen. Ja, in de stad, ja. Eh, nee, ik verdien een modaal inkomen en heb niet een erg indrukwekkende spaarrekening. En ik ben single, dat helpt ook al niet hè?’ Vervolgens duiken er allemaal rode duiveltjes op rond mijn hoofd die me venijnig toebijten: zou jij een huis willen kopen? Kras-kras-kras, NIET geschikt.