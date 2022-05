Warmtepomp wordt kleiner en minder lelijk

Er ging geen wave door de Jaarbeurs in Utrecht toen bouwminister Hugo de Jonge daar dinsdag aankondigde dat de hybride warmtepomp de norm wordt. ,,Daar zijn we te nuchter voor, maar van binnen juichten we wel’’, zegt warmtepomp-expert Rick Bruins van Remeha een dag later. De branche denkt naar een markt van 300.000 warmtepompen per jaar te groeien, een omzet van meer dan een miljard euro per jaar. Opgetogen gezichten dus op de VSK Installatiebeurs, waar de verwarmingsindustrie deze week de nieuwste snufjes showt.