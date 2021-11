Wat is de grootste interieurfout die mensen in de badkamer maken? (en meer vragen)

Nadat de woonkamer zachter van uitstraling is geworden dankzij de komst van banken, stoelen en andere meubels met afgeronde hoeken, komen de ronde vormen ook nadrukkelijker in zicht in de badkamer. ,,Alles is hard in de badkamer. Materialen met een harde uitstraling: steen, vierkante tegels. De douche is vierkant. Glas, staal. Er ontstaat een behoefte om de badkamer zachter te maken”, zegt Tanja.

Hoe doe je dat?

,,De spiegel is natuurlijk het makkelijkste. Die zijn verkrijgbaar in allerlei ronde vormen. Maar ook je badmat kan veel doen. In veel moderne badkamers is het een Marrakesh-achtige loper in plaats van een simpele badmat. Ze zijn groter, breder en zachter van materiaal. Ook die hoeken kunnen afgerond zijn, of de badmat is helemaal rond of ovaal. De tegels worden kleiner, waardoor je de muren meer vorm kunt geven. De afgelopen jaren was de trend juist dat ze groter en groter werden. Soms vroeg ik me af hoe ze die tegels boven kregen.”

De tegels worden kleiner en je ziet op Pinterest veel verschillende vormen en patronen: visgraat, hexagon...

,,Hexagon vind ik persoonlijk niet zo mooi, maar je hebt ze inderdaad wel en je kunt er leuke dingen mee doen. Tegels zijn ook in goud, platina en brons verkrijgbaar. Dat geeft een badkamer direct meer warmte. De gebakken tegels zijn ook terug van weggeweest. Marokkaans handgebakken tegels, zelliges heten ze. Kleuren krijgen meer nuances. Het voelt ook bijna aaibaar aan. Wel schoon en fris, maar toch de zachtheid waar mensen naar op zoek zijn.”

Volledig scherm Stalen frame, visgraat tegels. Styling Rikke Graff Juel. © Anitta Behrendt/Living Inside Heeft het zwarte stalen frame al aan populariteit ingeboet? Zelfs in douches kom je ze nog veel tegen.

,,Ja, dat is de industriële look waar veel mensen weg van zijn. Ik denk dat die nog wel even populair blijft. We hebben hem met vtwonen zelf geïntroduceerd. Eerlijk gezegd vind ik het niet overal even mooi en ben ik wel weer toe aan iets nieuws. Maar het kan wel een gaaf effect geven. Sowieso blijft de inloopdouche de standaard in nieuwe badkamers. Je hebt tegenwoordig hele mooie strakke goten in de vloer. En het hoeft niet per se met tegels. Je kunt ook een gietvloer nemen in de badkamer.”

Wat is de grootste interieurfout die mensen maken?

,,Veel badkamers hebben veilige kleuren zoals wit en grijs. Wat je dan ziet is dat er wordt geprobeerd om het gezelliger te maken met wat kleur in de accessoires. Dan zie je rode of blauwe handdoeken hangen. Maar dat maakt het contrast groot en maakt een badkamer niet gezelliger. Beter kun je dan een rieten wasmand of een houten kruk neerzetten. Of zoek juist kleurnuances in het grijs op, kies hooguit voor een zachtgroene handdoek. Kijk uit met primaire kleuren.”

Wat is je ultieme tip voor de badkamer?

,,Denk goed na over je licht! Dat hoeft niet per se één licht te zijn dat erg fel is. Dat heb je eigenlijk alleen nodig bij de spiegel op het moment dat je gaat scheren. De rest van het licht mag wat geler en zachter zijn voor wat warmte. Ledverlichting heb je tegenwoordig ook in kleur. Zorg dus voor plafondverlichting die eventueel te dimmen is.”

