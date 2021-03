Wat moeten we met de buurman die beha's ophangt om ons te pesten?

Binnen&Buiten Joop verkoopt zijn moderne villa met spectacu­lai­re wintertuin: ‘Beetje in de stijl van Le Corbusier’

11:11 Joop Hoogenboom verkoopt zijn vrijstaande villa aan de Ton Albertsplan in Zoetermeer. Na 15 fijne jaren is het tijd voor verandering. ,,Maar het is wel een grote stap.” Wij gingen bij hem langs voor de rubriek Binnen&Buiten.