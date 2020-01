Wat voor opruimtype ben jij? Doe de test

Marianne Bodenstaff herkent de verschillende types wel. Ze wordt als opruimcoach ingeschakeld door mensen die het niet meer overzien en hulp nodig hebben bij opruimen. ,,Dan hebben ze al heel wat overwonnen, want er komt vaak schaamte bij kijken", zegt ze.



Ze ontwikkelde de quiz als grapje. ,,Veel mensen weten wel dat ze bijvoorbeeld van nature niet geordend zijn, maar de meeste mensen die bij me aankloppen, hebben te maken gehad met een gebeurtenis in hun leven. Een scheiding, een ziekte, of een nieuwe baan. Ze zijn gewoon met andere dingen bezig geweest.”



Een herkenbaar type is de verzamelaar. ,,Die kunnen moeilijk afstand doen van spullen die ze zelden gebruiken. Of ze zeggen: misschien heb ik het ooit nog wel nodig!”