Welkom in de grootste autoluwe wijk van Europa: ‘De droom van elke ouder’

Mijn Tuin ‘Hierboven in onze daktuin is de stad ver weg’

3 oktober Rienk Vegter en Teatske Bergsma wonen sinds 2015 in een bovenwoning in de Berberisstraat in Den Haag. Na een gezinsuitbreiding was er dringend behoefte aan meer ruimte, een dakopbouw bood uitkomst. Het bestaande dakterras moest daarvoor worden opgeofferd. ,,Maar we wilden absoluut buitenruimte behouden.” Wij gingen langs voor de rubriek Mijn Tuin.