Wie op het warmtenet wordt aangesloten kan geen energieleverancier kiezen (en is niet duurzaam bezig)

drieluik Deze huurders zitten met corporatie in hun maag: ‘Verplichte renovatie verliep dramatisch’

Een groeiende groep huurders heeft geen goed woord over voor HW Wonen, met zo’n achtduizend ‘verhuurbare wooneenheden’ de enige sociale verhuurder in de Hoeksche Waard. Hun woningen zouden zijn verouderd, verzakt en zitten soms vol scheuren, schimmels en slakken, zo klinkt het onder andere in een Facebook-groep met de titel ‘Klachten HW Wonen’. Het aantal leden van deze groep, opgericht in 2020, neemt nog altijd toe. Het zijn er nu bijna 800.

3 januari