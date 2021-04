Willemien en Guido verkopen modern herenhuis omringd door historische stad: ‘Karakteristiek Haags hofje’

Het destijds nog kinderloze stel kocht het huis in de Vondelstraat in 2014. ,,We woonden in een appartementje van 40 vierkante meter in een karakteristiek Haags hofje”, vertelt Guido. ,,Willemien was zwanger van onze eerste dochter en dus waren we op zoek naar een groter huis. In dat appartementje zou de kinderwagen niet eens in de gang passen.”