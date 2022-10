Wintertijd komt eraan, dus is het tijd voor deze check om brand in je meterkast te voorkomen

De groepenkast is er natuurlijk juist om brand te voorkomen, vertelt bouwkundig specialist Jan Roelof Hoving van Vereniging Eigen Huis. ,,Alle stroom in huis is onderverdeeld in verschillende schakelaars in de groepenkast. Als dat niet het geval zou zijn, zou er te veel stroom door dezelfde draadjes gaan, waardoor er brand kan ontstaan.” Voor een gemiddelde woning zijn ongeveer acht groepen nodig.

Toch kunnen de groepen in de groepenkast dan alsnog te veel stroom krijgen. In de meeste gevallen schakelt een groep automatisch uit als het te veel stroom ontvangt. Maar dat is niet altijd het geval, vertelt Hoving: ,,De schakelaar kan verouderd zijn, waardoor hij aan blijft terwijl het eigenlijk overbelast is. Ook kan de schakelaar niet goed aangesloten zijn of kan hij niet goed werken doordat er stof op ligt.”

Controle tijdens wisseling van zomer- en wintertijd

Hoving raadt daarom aan om tweemaal per jaar te controleren of de groepenkast werkt. Een handig moment daarvoor is een vast moment, zoals de wisseling van zomer- en wintertijd. De controle kan je gewoon zelf doen en is heel simpel: ,,Je controleert de groepenkast door de groepsschakelaars met de testknop uit te schakelen. Daarmee test je of de schakelaar nog goed werkt. Als hij blijft hangen, werkt de groepenkast niet goed.”

Daarnaast is het handig om een groepenkaart in de meterkast te hebben waarop staat welke aansluiting onder welke groep valt. In nieuwbouwhuizen heeft de bouwer die kaart al voor je gemaakt, vertelt de bouwkundige. Is er nog geen groepenkaart, dan kan je deze gemakkelijk zelf maken door uit te testen welke aansluiting bij welke groepsschakelaar hoort en dat op te schrijven.

Draden kunnen warmte afgeven en smelten

Volgens brandweerman Harry Eijkemans kan je een groepenkastcontrole veilig zelf doen. Als de groepenkast na de controle niet blijkt te werken, is het aan te raden om een elektricien of installateur in te schakelen om hem te vervangen. ,,Brand in de meterkast ontstaat vooral als mensen zelf aan het knutselen zijn geweest. Draden kunnen niet goed aangedraaid zijn, waardoor ze warmte afgeven en smelten. Je krijgt dan kortsluiting en kortsluiting veroorzaakt brand.”

Quote Als je een stofzuiger in de meterkast bewaart, kan de lange steel de draden beschadi­gen. Harry Eijkemans

De elektricien of installateur kan de meterkast ook keuren. Hij moet voldoen aan de NEN1010: dat zijn de eisen voor een elektrische installatie. Wanneer de kast voldoet aan de eisen, is de kans op een meterkastbrand erg klein.

Stofzuiger en opbergplankjes

Toch heb je zelf ook een aandeel in hoe brandveilig je de meterkast houdt, zegt Eijkemans, die bij de brandweer specialist is in het voorbereid zijn op branden. ,,Als je een stofzuiger in de meterkast bewaart, kan de lange steel de draden beschadigen. Veel mensen proppen de deur dicht om die stofzuiger er toch in te krijgen. Of ze maken opbergplankjes in de meterkast. Ook dat zou ik afraden: hoe voller, hoe meer kans op beschadiging.”

Om brand eerder te signaleren, kan je een rookmelder ophangen. Eijkemans adviseert om het in buurt van de meterkast op te hangen, maar niet in de kast zelf. ,,In een meterkast hoor en zie je de rookmelder minder goed. Het is op het moment van brand minder makkelijk om na te gaan waar de brand precies vandaan komt.”

Rookmelder

Plaats juist óók een rookmelder in de meterkast, zo adviseert de site Meterkastcheck.nl. Die raadt verder aan om binnendeuren altijd te sluiten voordat je naar bed gaat. Dit geeft je bijna drie keer zoveel vluchttijd omdat het vuur zich minder snel kan verspreiden.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Brand in een meterkast kan flink wat schade geven. Van deze meterkast is niets meer over. © AD

Mocht je zelf de brand in de meterkast gaan blussen, gebruik dan nóóit water, zo adviseren de experts van Coolen Expertise. Je kunt dan geëlektrocuteerd worden. Blussen doe je met bijvoorbeeld sproeischuim of CO2-brandblussers. Volgens deze experts kun je de hoofdschakelaar in de meterkast uitzetten om zo een snelle uitbreiding van de brand of de kans op explosies te voorkomen. Als je er niet bij kan, probeer dan eerst de brandhaard te blussen en daarna de stroom af te sluiten.

Vaak wordt een meterkastbrand veroorzaakt door een kortsluiting. Het is dus zaak de oorzaak van die kortsluiting snel te verhelpen. Dat doe je door het apparaat dat de kortsluiting geeft uit te zetten. Dat kun je vaak doen door simpelweg de stekker uit het stopcontact te halen, maar uiteraard alleen als de stekker niet is doorgebrand of in brand staat. Anders blus je eerst de brand en zet je daarna het desbetreffende apparaat alsnog uit.

