Wip jij ook de tegels uit je tuin? ‘We hebben het vaak over hoe onze mini-tuintjes de buurt versieren’

Een schroevendraaier of onkruidkrabber, dat is alles wat je nodig hebt, vertelt Ivo de Boer terwijl hij naast zijn schuurtje staat. En misschien wat aarde en planten. Maar moeilijk? Nee, dat is het zeker niet. Samen met drie vrienden staat De Boer op het punt om een deel van zijn stoep onder handen te nemen. Tegels moeten plaats maken voor groen. Zo maakt Utrecht misschien wel kans om het NK Tegelwippen, dat tussen 30 maart en 30 september plaatsvindt, te winnen.

Maar het gaat niet om de winst, voegt De Boer eraan toe. Hij wijst naar de grijze tegels bij zijn voordeur. ,,Het weghalen van één tegel levert je minimaal 900 cm2 geluk op. Het is ontzettend leuk om te doen, maar bovenal goed voor de biodiversiteit en voor de natuur. In een betegelde omgeving spoelt namelijk 85 procent van het water direct het riool in. Hierdoor droogt de grond uit en daalt de grondwaterspiegel. En dat heeft weer een effect op de natuur in de stad: bomen drogen bijvoorbeeld uit en laten sneller hun blad vallen.”

Groene postzegels

Ondertussen zet hij zijn onkruidkrabber tegen de tegels bij zijn voordeur. Er blijkt niet veel kracht nodig om beweging in de tegels te krijgen, zijn stoep ligt al snel vol. ,,Groen heeft zoveel voordelen. Het verkoelt de hete stad en neemt water op. Dat vergroot de leefomgeving voor insecten, bijen en vogels. Vooral insecten kunnen geen grote afstanden afleggen, maar krijgen dankzij deze groene postzegels een kans. Het is dus ontzettend goed voor de biodiversiteit.”

Quote Vaak kun je wel een tot twee tegels langs de muur weghalen. En dat levert veel op Laura van Lee

Aarde en planten worden neergezet, de eerste schep gaat in de grond. Maar mag het eigenlijk wel, wat de vrienden aan het doen zijn? ,,Ja, de gemeente stimuleert het zelfs”, zegt Laura van Lee lachend. ,,Althans, wel als er 1,5 meter van de stoep vrijgelaten wordt voor voetgangers. Maar dat betekent dat je vaak wel een tot twee tegels langs de muur weg kunt halen. En dat levert veel op.”

Volledig scherm Bij de woning van Ivo in de JP Coenstraat doen ze mee aan het NK Tegelwippen met als doel minder bestrating en meer groen in de straat. Vanaf links Ivo, Laura, Serge en Caro. © Ruud Voest

,,Niet alleen voor de natuur trouwens”, vult De Boer aan. Er verschijnt een brede glimlach op zijn gezicht en gebaart naar het huis van zijn overburen. Aan de zijkant van het huis is een lange groenstrook zichtbaar. ,,Vorig jaar zijn we samen begonnen met een paar tegels. Mijn buren en ik hebben het nog geregeld over onze mini-tuintjes. Over wat er groeit, hoe het de buurt versiert. Dat is echt ontzettend leuk.”

52wekenduurzaam.nl

De vier vrienden zijn met recht tegelwip-ambassadeurs te noemen. Ze maken zich allemaal hard voor meer groen in de stad, en dragen dit ook uit via hun eigen platform, de feel-good campagne 52wekenduurzaam.nl. Hier delen ze wekelijks gratis tips om duurzamer te leven. Tegels uit de tuin wippen is daar één van. Van Lee: ,,Er zijn zoveel simpele, duurzame dingen die mensen kunnen doen. Maar mensen weten vaak niet waar te beginnen. En het hoeft niet moeilijk te zijn. Zet bijvoorbeeld je CV-ketel op 60 graden of vervang je gloeilampen door ledlampen. Dat bespaart geld en energie, en levert bovendien veel plezier op.”

Maar deze week draait alles om de tegels. ,,Vorig jaar werden er 90.000 tegels gewipt in Rotterdam en Amsterdam. Nu willen we Utrecht een extra zetje geven. Dus 50.000 stuks eruit? Ja, dat zou mooi zijn. En mocht je je afvragen waar je al die tegels moet laten: als je meer dan een vierkante meter wipt, dan kun je ze gewoon op laten halen door de gemeente. Dat scheelt een hoop gesjouw.”

