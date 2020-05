Woede over aangekondigde huurverhoging: ‘In deze tijd, ik zou me dood schamen’

Schaamteloos, een ander woord kan Martien Vreijsen uit Breda er niet voor verzinnen. De oud-profvoetballer die een woning huurt bij woningcorporatie Laurentius, vond onlangs een brief op de deurmat dat de huur per 1 juli met 3,6 procent wordt verhoogd. ,,Terwijl iedereen zijn best doet een ander te helpen in deze moeilijke tijden, kondigt Laurentius, alsof het de normaalste zaak van de wereld is, in een paar zinnen aan de huur flink te gaan verhogen. En dat op zo’n moment, ik zou me dood schamen als directeur van dat bedrijf’’, foetert Vreijsen.