Wonen in een voormalige bierbrouwerij? Dit huis staat voor ruim 9 ton te koop

Extreme regen zorgde voor veel schade: ‘De gietvloer is een drama’

24 december De gietvloer brokkelt steeds verder af, de renovatie is gepland in februari. Ondertussen zorgt Paul Lambrechts uit Valkenswaard dat de put voor zijn deur vrij is van bladeren als er zich een regenbui aandient. Zijn gezin ondervindt nog steeds schade van de wateroverlast van juni.