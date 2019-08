Woning besmeurd met olie: ‘Een vliegtuig overgevlogen met een defect?’

De politie laat weten in het duister te tasten. ,,Het lijkt alsof het er van boven op is gegooid”, vertelt een politiewoordvoerder. ,,Maar hoe dat moet zijn gebeurd, dat weten we totaal niet.” Ondertussen zit de bewoner van het pand met de gebakken peren. De schade is aanzienlijk. Een gespecialiseerd bedrijf moest de rommel opruimen.

Vliegtuig?

De wijkagent van Drunen deelde eerder op de dag al de schade aan het huis met de vraag aan getuigen om zich te melden. Op Facebook laten verschillende mensen weten eerder op de dag een laagvliegend militair vliegtuig te hebben gezien boven de wijk. Ook de wijkagent zelf zegt dat de olie van een vliegtuig afkomstig kan zijn. ,,Onduidelijk is of er sprake is van een strafbaar feit of dat er bijvoorbeeld een vliegtuig overgevlogen is met een defect.”