Woningeigenaar? Bekijk de woonlasten in uw gemeente

Omdat elke gemeente zijn eigen belastingtarief bepaalt, zijn de lokale verschillen in woonlasten groot. In Cuijk is de rekening voor huiseigenaren dit jaar gemiddeld 106 euro hoger dan in 2018. In Beek, Veghel, Schijndel en Eemnes gaat de gemeentelijke aanslag ruim 90 euro omhoog. Ook Amsterdam wordt duurder. Huiseigenaren in de hoofdstad betalen dit jaar 65 euro meer aan hun gemeente.

De gemeente Bloemendaal heeft de hoogste woonlasten van Nederland. Hier betalen woningbezitters gemiddeld 1.330 euro, ruim 200 euro meer dan vorig jaar. Landelijk stijgen de woonlasten met gemiddeld 25 euro ten opzichte van vorig jaar.

Ook dalingen

Niet overal pakken de cijfers nadelig uit voor woningeigenaren. In 26 gemeenten dalen de woonlasten. Koplopers zijn Waddinxveen, Goes en Bladel. Daar is de rekening dit jaar gemiddeld 30 euro lager. Deze daling heeft verschillende oorzaken, gemeentelijke herindeling is niet per se de belangrijkste. Het fuseren van gemeentes levert bewoners niet ineens lagere belastingen op, schreef De Telegraaf vanochtend.

Wilt u weten hoe het in uw gemeente zit? Kijk dan op de interactieve kaart hieronder.

Vrijwel overal gaat de afvalstoffenheffing omhoog, met gemiddeld 5,5 procent. In 73 gemeenten is de stijging zelfs meer dan 10 procent. Dat komt doordat het rijk de belasting voor afvalcentrales met maar liefst 139 procent heeft verhoogd. Die berekenen dat door naar gemeentes, en de gemeentes op hun beurt naar hun inwoners.

Huurders

De woonlasten voor eigenaren zijn moeilijk te vergelijken met die van huurders. Zij betalen geen onroerende zaakbelasting (ozb), maar in de meeste gevallen wel afvalstoffenheffing. In Nijmegen is ervoor gekozen de afvalstoffenheffing deels te stoppen in de kosten voor vuilniszakken en deels in de ozb. Op die manier koos het linkse stadsbestuur er een aantal jaar geleden voor om de lasten van huurders te verlichten ten aanzien van huiseigenaren.