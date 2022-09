Woningmarkt koelt opnieuw iets af: voor de vierde maand op rij stijgen prijzen minder hard

Daarmee lijken de forse prijsstijgingen van een klein jaar geleden achter de rug. Toen, tussen de periode van november 2021 en maart dit jaar, steeg de prijs steevast met ongeveer 20 procent ten opzichte van het vorige jaar. Ook zijn er in augustus minder woningen verkocht dan in augustus 2021. Het ging vorige maand om 16.405 woningen, vijf procent minder dan een jaar eerder.

Prijsdaling?

Of de stagnatie zal leiden tot een uiteindelijke prijsdaling, is afhankelijk van wat de hypotheekrentes doen, zei Nic Vrieselaar, econoom bij Rabobank, eerder tegen deze site. De rente op een een rentevaste hypotheek van twintig jaar is in korte tijd weer rap opgelopen richting de vier procent. De nieuwste stijging had te maken met een renteverhoging van de Europese Centrale Bank (ECB). Hypotheekrentes reageren daar altijd sterk op.