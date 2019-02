‘Woningtekort groter dan gedacht’

Deze idyllische Italiaanse dorpjes betalen duizenden euro's als je er komt wonen

8 februari Vond je het recente aanbod om een huis voor slechts 1 euro te kopen op Sicilië al erg aanlokkelijk? Misschien kun je beter nog even wachten, want interessante Italiaanse vastgoeddeals volgen elkaar in rap tempo op. Zo heeft het bergdorp Locana in Piëmont zelfs 9000 euro over voor ieder gezin dat naar daar verhuist.