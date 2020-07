Woonadvies populair: ‘Mensen zijn hun huis meer gaan waarderen’

#NLStartOpMaandenlang zaten we thuis. We laafden ons dus maar aan interieurblogs, volgden woondecoratiecursussen en kochten meubels in plaats van vliegtickets. Vier ondernemers in de woonbranche vertellen welke ideeën de lockdown hen heeft gebracht.

Interieurstylisten Denise van Gastel (50) en Astrid Stolwijk (50) openden een pop-up woonwinkel bij de kwekerij van Denise en haar gezin.

Al jaren geeft Denise interieuradvies en al zeker twintig jaar heeft ze woonwinkel De Bokkesprong in de binnenstad van Gouda. ,,Een winkel in de stad is echt heerlijk en leuk, want het is ontzettend dynamisch. Maar het was daar dit voorjaar doodstil. Toen dacht ik: laten we de oude schuur, waar we onze voorraad hebben, omtoveren tot een bijzondere woonwinkel. Die schuur staat buiten de stad, bij de kwekerij van mijn man en naast het huis waar ik woon. Astrid en ik bedachten dat mensen het, vanwege de ruimte, momenteel prettiger zouden vinden om juist daar naar toe te komen.

,,Het leek ons geweldig om eens goed in de praktijk te laten zien wat styling is. En dus hebben we ons vervolgens drie slagen in de rondte gewerkt om alles daar helemaal mooi te maken. Zelfs mijn eigen woning. Mijn huis was al leuk, maar nu is het extreem leuk. We hebben er echt de kans om te laten zien hoe je met spullen die helemaal niet duur hoeven te zijn je huis leuk kunt inrichten. Iedereen die langskomt is enthousiast. Ook de aanvragen voor interieuradvies aan huis stromen binnen. De winkel in de stad is op zaterdagen weer open. Dat is zo levendig. Maar we gaan zeker kijken of we ook de pop-up store kunnen voortzetten.’’

Souraya Hassan (31) is creatief (online) ondernemer, stylist en fotograaf. Het bereik van haar blog nam de afgelopen periode enorm toe.

Halverwege februari lanceerde zij haar eerste online videocursus voor interieurstyling. ,,Die timing had achteraf gezien niet beter kunnen zijn. Iedereen wilde in z’n huis bezig, dus dat liep ontzettend goed. Op 6 maart konden mensen voor het eerst echt aan de slag met de cursus. Wat dat betreft had ik me echt geen betere kick-off kunnen wensen.

,,Ik doe van alles op het gebied van interieur. Naast online interieuradvies, is ook online contentcreatie onderdeel geworden van mijn bedrijf. Op verschillende manieren wil ik mensen vanuit mijn eigen passie inspireren. Ik heb een blog, maar maak ook YouTube-video’s en ben actief op Instagram. Daarvoor ga ik regelmatig samenwerkingen aan met bedrijven. Ik merkte dat grotere campagnes tijdelijk grotendeels stopten. Dat is dubbel, want juist nu had mijn blog onwijs veel bereik. Mensen realiseerden zich opeens hoe belangrijk het is om een prettige thuishaven te hebben. Ze zochten naar inspiratie. Nu merk ik dat alles weer gaat lopen. Daarbij hebben particulieren mij dus juist heel erg weten te vinden. Ik werkte de laatste jaren al veel vanuit huis, dus wat dat betreft is er niet zoveel veranderd. Ik vind het online ondernemen gaaf. Ik kan mijn hart erin kwijt en zie daar absoluut mijn toekomst in.’’

Volledig scherm Blogster Souraya Hassan. © Pim Ras

Bianca (44) en Willem van Lieshout Arends (64) zijn eigenaar van beddenspeciaalzaak Eurobed in Maastricht. Ze wilden al heel lang meer op afspraak werken. Nu gebeurt dat eindelijk.

Maastricht leeft op toeristen en studenten en veranderde dit voorjaar al snel in een spookstad. ,,Dat was raar, maar wij zijn snel gaan schakelen’’, zegt Bianca. ,,We dachten: we kunnen hier wel in de winkel gaan zitten wachten, maar als ze niet komen, komen ze niet. Toen hebben we onze openingstijden aangepast. We zijn beperkter opengegaan en hebben volop via sociale media aangegeven dat we verder op afspraak werkten.

,,Dat doen we overigens al tien jaar, maar er werd amper gebruik van gemaakt. Afgelopen jaar hadden we maar drie klanten op afspraak. Misschien omdat mensen bang waren dat ze gelijk een morele koopverplichting aangingen. Nu is die angst er niet meer. Eindelijk maken mensen er volop gebruik van. Dinsdag hadden we vier afspraken op één dag. We merken trouwens ook dat mensen die dit jaar niet op vakantie gaan, nu hun geld bij ons investeren in bijvoorbeeld een goede matras. Op afspraak werken is voor ons heel fijn en efficiënt, dus wij zijn eigenlijk heel erg blij met deze ontwikkeling. Ik denk ook wel dat het normaal gaat worden. De afspraakdrempel is weg en mensen ontdekken het voordeel van private shopping. Van collega’s in andere branches hoor ik dat ook bij hen het op afspraak werken meer wordt omarmd.’’

Volledig scherm Bianca en Willem Arends van Eurobed Maastricht. © Pim Ras

Metha ter Velde (47) uit Zwolle is feng shui-designer. Ze brengt huizen op orde en energetisch in balans.

Het lampje ging al snel weer branden, maar eerst huilde Metha twee dagen met haar hoofd in haar kussen. ,,Het moment waarop ik de mail naar mijn klanten moest sturen met de mededeling dat ik ze niet meer persoonlijk kon ontmoeten was zwaar. Maar na de grootste schrik kwamen de ideeën.

,,Ik ben ondernemer. Ondernemers moeten altijd meeveranderen met de tijd. Gelukkig ben ik op tijd begonnen met bijscholen. Ik deed in 2016 een business-opleiding, waarbij ik leerde om online te ondernemen met de nieuwste marketingtechnieken. Zo kon ik overal digitaal werken. Het is de afgelopen periode mijn lifesaver geweest. Ik wist goed wat het inhield: Zoom, sociale media, online marketing.

,,Ik merkte dat mensen hun huis juist in deze tijd meer zijn gaan waarderen. Je huis is je oplaadpunt en vitaal voor je gezondheid. Je inrichting hoeft niet duur te zijn, maar moet je wel ondersteunen. Alles moet op de juiste plek staan. Doordat er meer behoefte was, kon ik weer snel aan de slag. Ik gaf mijn adviezen online en kreeg een bredere doelgroep. Ik help mensen na een tegenslag, maar ook werkgevers die het beste willen voor hun mensen. Laatst belde een werkgever. Hij vertelde me dat hij tien werknemers heeft die nu thuiswerken en vroeg of ik ervoor kon zorgen dat zij thuis een goede werkplek hebben. Deze tijd biedt veel nieuwe mogelijkheden.’’

Volledig scherm Feng shui-designer Metha ter Velde. © Pim Ras

