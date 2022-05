Woondemonstranten voeren nieuwe actie: ‘Huurders, weiger de huurverhoging te betalen’

De demonstratie volgende week zaterdag in Amsterdam komt van huurdersorganisaties die zich hebben verzameld onder de leus ‘Huur is te duur’. De demonstratie kan steun vinden bij ‘Wij weigeren de Huurverhoging’, de initiatiefnemers van de Woonopstand en ook de Woonbond zegt de oproep te steunen om de huurverhoging uit protest niet te betalen.

,,De huur is in tien jaar tijd wel 35 procent gestegen en vanaf 1 juli krijgen veel huurders weer een stevige verhoging voor de kiezen”, zegt Boudewijn Ruckert van huurdersvereniging De Pijp in Amsterdam. ,,Dat Hugo de Jonge aankondigt dat de sociale huurgrens naar boven wordt bijgesteld, daar hebben huurders helemaal niks aan want die regel is alleen bedoeld voor nieuwe bewoners. Het is tijd voor een stevig signaal richting de verhuurders. Dit pikken we niet langer.”

Volledig scherm De afgelopen elf jaar steeg de huur elk jaar meer dan de inflatie, behalve in 2021 toen de sociale huren werden bevroren. © Centraal Bureau Statistiek

Het kabinet heeft de huurverhogingen dit jaar gemaximaliseerd op 2,3 procent (inflatieniveau vorig jaar) voor sociale huurders en 3,3 procent voor huurders in de vrije sector. Dat betekent dat verhuurders recht hebben om op 1 juli de huren met dat percentage te verhogen, tenzij er een lager percentage in het contract staat.

Lees ook: dit zijn de regels voor huurverhogingen in 2022

Volledige huur moet uiteindelijk worden betaald

In juridische zin hebben huurders die uit protest niet betalen, geen poot om op te staan als de verhuurder vasthoudt aan de huurverhoging, beaamt Asje van Dijk, voorzitter van de Huurcommissie desgevraagd. ,,Ik kan geen oordeel vellen over de vraag of deze manier van protesteren is toegestaan, maar als er geen andere factoren zijn, kunnen wij als Huurcommissie niet anders dan de wet toepassen, mocht de verhuurder bij ons aankloppen. Een uitspraak is vervolgens bindend en dan is het aan de verhuurder wat die met de uitspraak doet. Doorgaans worden huurders erop geattendeerd dat ze toch echt moeten betalen. Als ultimatum kan beslaglegging of huisuitzetting plaatsvinden, maar bij dat traject is wel een rechter nodig.”

Toch is het als actie wel degelijk toegestaan om de verhoging te weigeren, zegt Woonbond-woordvoerder Marcel Trip. ,,De verhuurder moet het niet betalen van de verhoging in eerste instantie zien als een bezwaar. Vanuit de Woonbond snappen wij dat huurders op deze manier hun ongenoegen kenbaar maken en dat steunen wij ook. Het komt voor dat verhuurders een incassoprocedure beginnen, maar in feite moeten ze het gewoon zien als een stevig signaal dat de huurder het niet eens is met de huurverhoging.”

Huurdersvereniging De Pijp verwacht dat er corporaties of private verhuurders zijn die ‘meteen’ met een brief komen dat er een huurachterstand is. ,,Sommige verhuurders sturen misschien zelfs een deurwaarder langs. Daarom is onze oproep ook alleen gericht aan mensen die niet bang zijn. We snappen dat het belastend kan zijn als je zulke reacties krijgt, dus spreken vooral de gemotiveerde huurders aan die met ons zand in de motor willen strooien. Beste overheid, beste verhuurders, het zit mensen tot hier. Dat is de boodschap.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.