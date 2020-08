Woonverzekeringen worden steeds duurder, maar bewoners stappen nauwelijks over

Duurste woning Den Haag zakt twee miljoen in prijs, maar rest wordt steeds duurder: ‘De vraag is enorm’

4 augustus Het duurste huis van Den Haag wacht na twee jaar nog steeds op een koper. En is nu met bijna twee miljoen euro in prijs verlaagd. Wat zegt dat over de huizenmarkt in zijn algemeen? Helemaal niks, weet Beat Beeuwkes, van het naar hem vernoemde makelaarskantoor. Andere makelaars zeggen hetzelfde. ,,We hebben het nog nooit zo druk gehad als nu.’’