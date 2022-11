Worsteling in veel huishoudens: hoe hoog zetten we de thermostaat en hoe blijven we toch warm?

Door het koudere weer hebben veel Nederlanders de verwarming voor het eerst in maanden weer aangezet . Soms voor het milieu, veel vaker voor de eigen portemonnee. Hoe dan ook; het gasverbruik ligt fors hoger, blijkt uit nieuwe verbruikscijfers. Tegelijk draaien veel mensen de thermostaat niet te hoog. Het kan soms leiden tot verhitte discussies. De koukleum van de familie staat lijnrecht tegenover de meest fanatieke bezuiniger. Grote vraag is: wat is de ideale temperatuur voor nu? Ook Milieu Centraal, dat adviezen over verduurzaming verstrekt, ziet dat veel mensen hun energieverbruik terugschroeven vanwege hoge prijzen. ,,Op familiefeestjes en borrels is dat momenteel gespreksthema nummer één”, zegt energiebespaarexpert Marlon Mintjes. ,,De thermostaat lager zetten, korter douchen, je huis beter isoleren of verduurzamen: het zorgt allemaal voor een lagere energienota.”

Trucs tegen de kou

Er zijn dan ook diverse trucs om ook zonder een hoge energierekening toch niet in de kou te zitten. Een dikke trui, een elektrisch dekentje of slechts één kamer in het huis verwarmen. Deze week maken wij een overzicht van de mooiste anekdotes en daarbij hebben we jouw hulp nodig! Staat jouw verwarming al aan? Hoe hoog staat je thermostaat en is er daar thuis veel discussie over? Ook zijn we benieuwd naar de beste tips en trucs om warm te blijven zonder al te veel gas te verbruiken. Stuur je reactie hieronder in of reageer via de comments. Later deze week maken we een overzicht van jullie inzendingen.