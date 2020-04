Zakken snel vol? Zo houd je insecten en andere dieren bij je vuilnis weg

Schoonmaaktip van de weekHet huishouden hoeft helemaal niet vervelend te zijn, zeker niet als je de fijne trucjes kent. Daarom geeft schoonmaakgoeroe Marja Middeldorp iedere week een handige schoonmaaktip. Deze week een heikel punt in ieder huishouden, zeker nu: overvolle vuilnisbakken die dieren aantrekken die je eigenlijk niet in huis wilt.

Omdat veel mensen vaker thuis zijn, hoeven de prullenbakken op straat minder te worden geleegd, maar thuis des te meer. ,,Wat in je maag gaat komt uit bakkies en zakkies en die moet je ergens laten", concludeert Marja Middeldorp nuchter aan de telefoon. ,,Zeker bij gezinnen is hij zo vol. Waar ik woon heb je last van meeuwen, dus het is bijvoorbeeld belangrijk dat je de zak goed dichtknoopt. Ik heb wel wat tips voor de vuilnisbak!”

Volle vuilnisbak

,,Om te beginnen: er zit altijd veel lucht in vuilniszakken. Stamp ze maar eens aan en je merkt dat het veel efficiënter kan. Je kunt bijvoorbeeld een pak drinken, als hij leeg is doorknippen en naast je kraan zetten als een klein emmertje. Als je wat losse spullen hebt van de kaas of zo, dan gooi je het in zo'n half pak en pas als die vol is gooi je het pak weg. Dat scheelt al een hoop lucht.”



Volledig scherm Marja Middeldorp. © ADN Beeldredactie Vieze vuilnisbak

,,Nu gaan we naar de vuilnisbak", vervolgt Marja kordaat. ,,Die staat meestal op een handige plek in de keuken. Om te beginnen: kies de goede maat. Als de bak te groot is voor je huishouden, verwissel je hem niet vaak genoeg en ruikt het hele huis naar vuilnis. Daar komen vervolgens dieren op af. Mieren komen met hele legers aangerukt. Vroeger legde je een stuiver op het kozijn, daar hielden ze niet van. Werd trouwens nooit een kwartje. Maar goed, je kunt de vuilnisemmer ook af en toe goed schoonmaken. Dat ding heeft een sopje nodig. Zet hem even onder de douche. Straal water er overheen, allesreiniger erbij en met een afwasborstel schrobben. Zet hem op z'n kop en laat hem uitlekken. Je zult zien: minder last van mieren en vliegen in de keuken.”



Vuilniszak

,,Ik heb zelf altijd een vuilniszak met zo'n koord. Als ik hem uit de emmer haal, druk ik eerst alle lucht eruit, dan draai ik de zak in het rond en leg er een knoop in. Heb je nou niet zo'n koord? Probeer het dan niet met een ijzerdraadje dicht te doen, maar met ducttape. Die kun je gemakkelijk afscheuren, maar de zak blijft goed dicht zitten. Veel beter dan dat gezeur met ijzertjes en belangrijk om dieren weg te houden, die vaak op de geur van open vuilniszakken afkomen.”



,,Overigens snap ik het nooit zo goed als mensen geen nieuwe vuilniszakken kunnen vinden", zegt Marja. ,,Bewaar ze op een vaste plek, net als de sleutels! Ik leg altijd een rol onderin de prullenbak. Op het moment dat ik een volle weg doe, pak ik meteen een nieuwe. En als ze op zijn weet ik dat ik nieuwe moet halen in de supermarkt.”

Kliko of container

,,Het beste is als je de vuilniszakken in een kliko of container kunt bewaren. Lukt dat nou niet en komen er meeuwen of ratten op de vuilnis af in je tuin? Gooi er een scheutje ammonia overheen. Ik zal wel weer de hele goegemeente over me heen krijgen vanwege het milieu, maar de dieren blijven weg. Maar het belangrijkste is dat je de zak goed afsluit, dan is die ammonia misschien helemaal niet nodig!”