Zelf de buurt frivoler maken? Deze planten passen bij een straatboom

Een succes is het zelden, maar toch is het aandoenlijk om te zien hoe iemand probeert te tuinieren aan de voet van een straatboom. De boomspiegel, zo heet dat stukje grond rondom een boomstam. Sommige gemeentes staan het oogluikend toe, andere moedigen het actief aan. Er bestaat zelfs een woord voor deze kleutervorm van tuinieren: boomspiegeladoptie.

Adopteren

Ik vermoed dat het begon als een bezuiniging: een gemeente moet snijden in het groenbudget en een wakkere ambtenaar bedenkt dat je van de nood een deugd kunt maken door het beheer van de boomspiegels terug te geven aan de burger. Plak op dat beleid een etiket in de Engelse taal en het klinkt nog mooi ook: Take back control. Baas over eigen boomspiegel.

Volledig scherm © Koen Verheijden En ook bezuinigingen kun je met een positieve boodschap verkopen. In de dichtstbijzijnde grote stad wordt het beheer van boomspiegels door burgers aangemoedigd: ‘Door een boomspiegel te adopteren zorg je voor een mooier straatbeeld en meer biodiversiteit. Daarnaast zorgt meer groen voor een klimaatbestendige stad. Een boomspiegel adopteren? Neem dan contact op met de gemeente. Wellicht kunnen zij tevens een financiële bijdrage leveren.’ ‘Tevens’ - als je dat woord tegenkomt, zie je de ambtenaar voor je.



Maar met cynisme kom je nergens, zo vermaan ik mijzelf, en het is natuurlijk een mooi initiatief, die boomspiegeladoptie. We geven de burger verantwoordelijkheid over een piepklein stukje van zijn eigen omgeving en laten hem al doende ook nog eens het nodige fijnstof en stikstofoxiden uit de vervuilde lucht filteren. Als je hem dan tevens een financiële bijdrage geeft om zijn stinkende houtkachel op te doeken, ben je al een heel eind.

Hondenpis

Stel dat ik een boomspiegel mocht beheren, wat zou ik er dan planten? Om te beginnen iets hondenpis- bestendigs. Want ik geloof niet dat het de bedoeling is om je boomspiegel te beveiligen met schrikdraad. Dan valt er al veel af. Klaprozen en lavendel zijn niet pisproof. Eenjarigen, zoals begonia’s en afrikaantjes, zou ik om dezelfde reden ook niet kiezen. Geen vaste planten en geen perkgoed - wat blijft er dan over? Bloembollen natuurlijk. Die zitten het grootste deel van het jaar veilig onder de grond. Ook kleine struiken kunnen redelijk wat urine verdragen. Maar een struik onder een boom? Geen goed idee.