Zelf je vloerbedekking verwijderen? Zo doe je dat

Verlijmde vloerbedekking is de nachtmerrie van elke klusser. Onlangs kwam ik het tegen in het huis van mijn overleden vader. Het tapijt was niet enkel aan de randen verlijmd, maar gewoon helemaal. Gelukkig lag het in twee kleine kamertjes los. De ondervloer en de lijmresten vormen meestal het grootste probleem.

Toen ik voor het eerst op mezelf ging wonen, heb ik de vloerbedekking niet laten verlijmen, maar laten spannen. Alles is vergankelijk. Bedenk daarom altijd hoe je je werk gemakkelijk en zonder schade weer kunt verwijderen. Dat is meestal niet de snelste en goedkoopste oplossing, maar op de lange termijn vaak wel. Om tapijtresten te verwijderen, beginnen we met bikken (schrapen of hakken). Daarbij heb je de volgende spullen nodig.

Stanleymes

Voor deze klus hoef je niet heel veel gereedschap te gebruiken. Altijd benodigd: een goed scherp stanleymes en wat plamuurmessen in verschillende maten. En denk aan persoonlijke beschermingsmiddelen als handschoenen, een veiligheidsbril en een mondkapje.

Tekst gaat verder onder foto...

Volledig scherm Een goed scherp stanleymes is nodig. © Tjitske Sluis

Tapijtstripper

Snijd kleine repen, zodat je minder kracht hoeft te zetten en straks niet zit opgescheept met een gigantische rol tapijt. Je kunt eventueel een tapijtstripper huren bij de bouwmarkt, dat werkt sneller. En gebruik voor de lijmresten een vloerkrabber met een lange steel, zo maak je het werk minder zwaar.

Tekst gaat verder onder foto...

Volledig scherm Je kunt een tapijtstripper huren bij de bouwmarkt. © Tjitske Sluis

Drukspuit

Om de juiste methode te kunnen bepalen voor het verwijderen van de lijmresten moet je erachter komen welke lijmsoort is gebruikt. Lijm op waterbasis herken je aan de witte kleur. Om deze lijm op te lossen, heb je alleen wat water in een drukspuit nodig.

Tekst gaat verder onder foto...

Volledig scherm Lijm op waterbasis verwijder je met water in een hoge drukspuit. © Tjitske Sluis

Afbijtmiddel

Synthetische lijm herken je aan de bruine kleur. Om deze resten op te lossen heb je een chemisch afbijtmiddel nodig. Daarmee werken is geen pretje. Denk in dit geval na of je deze klus echt zelf wilt doen. Zo ja, kies dan een afbijtmiddel voor de professionele markt. Bescherm jezelf goed en ventileer!

Tekst gaat verder onder foto...

Volledig scherm Voor het verwijderen van synthetische lijm heb je een chemisch middel nodig. © Tjitske Sluis

Sisaltouw

Nadat je de allerlaatste lijmresten hebt verwijderd (eventueel met een schuurmachine), is het tijd om de boel af te voeren. Met sisaltouw maak je pakketjes vloerbedekking die je gemakkelijk naar de stort kunt brengen.

Volledig scherm Met sisaltouw maak je pakketjes van de vloerbedekking. © Tjitske Sluis

Wil je een kamer behangen? Dankzij behangprintjes en verschillende kleuren kun je daarmee een unieke sfeer creëren. Om te beginnen moet je behanglijm aanmaken. In deze video van Eigen Huis & Tuin zie je hoe dat moet.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Bekijk hier al onze video’s over wonen:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.