Zet je verwarming lager, maar voorkom koude rillingen met deze tips

WarmetruiendagNog altijd werkt een groot deel van de Nederlanders thuis en nu het kwik verder gaat dalen de komende week, worden de voeten en vingers in menig studeer- of zolderkamer aardig koud. Op Warmetruiendag daarom tips van Milieu Centraal om niet te verkleumen.

Delen per e-mail

Leonie Hodes zit de hele dag achter de laptop en heeft grof geschut ingezet: ,,Ik draag standaard handschoenen. Wel zonder vingers, zodat ik goed kan blijven typen. En ik heb een voetensteuntje met een kruik erop.” Marga Roffel heeft op haar zolderkamer een elektrische kachel. ,,Het huis zit vol met nog een thuiswerker en de kinderen. Hoewel het aardig is geïsoleerd, waait het soms door de kieren en dan krijg ik het aardig koud. Ik zit er nu aan te denken om zo'n verwarmingskussen te kopen, die ze ook op terrassen hebben.”

Het Klimaatverbond heeft alvast de beste tip voor de thuiswerker: trek een warme trui aan. De vereniging van klimaatorganisaties houdt vandaag Warmetruiendag. Als je daaraan mee wil doen, zet je de verwarming een graad lager dan normaal. ‘Als heel Nederland op 1 dag 1 graad lager stookt, besparen we 6,3 miljoen kilo CO2', klinkt de oproep.

De kunst is, samengevat, om het in huis behaaglijk te hebben en tegelijkertijd de energierekening niet uit de bocht te laten vliegen. Voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal weet raad:

1. Warme kleren

Trek warme kleren, dikke sokken en goede sloffen aan. Thermokleding zit gemakkelijk en is warm. Leg een dekentje over je benen. Niemand ziet dat in de online meeting.

2. Stoelverwarming

Verwarm vooral jezelf: leg een elektrisch dekentje in je stoel. Zo heb je stoelverwarming, net als in wat luxere auto’s.

3. Kierenjacht

Tocht door naden en kieren voelt koud en onprettig aan. Maak dus de kieren dicht, bijvoorbeeld met schuimband of tochtstrips. Als je werkt op een open zolder, kijk dan of je die kan afsluiten met een deur of gordijn. Ook dat scheelt tocht. Maar zorg wel steeds voor genoeg ventilatie.

4. Regel de verwarming per ruimte

Weet je dat er slimme thermostaten zijn waarmee je per ruimte de verwarming regelt? Zo kun je het in je werkkamer bijvoorbeeld warmer stoken dan in de huiskamer, als daar niemand zit.

Bron: Independer Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

5. Betere isolatie

Check de isolatie van je huis en verbeter zo nodig de isolatie. Vervang bijvoorbeeld dubbel glas uit de vorige eeuw door hr++ glas. Verbeter je muurisolatie en verbeter de dakisolatie van je zolderkamer. Daar krijg je nooit spijt van.

6. Geef je radiator een boost

Check ook of je radiator genoeg warmte afgeeft. Met een radiatorventilator (online bestellen) verbeter je die capaciteit op een simpele manier. Je maakt hem eenvoudig onder een dubbele radiator vast, zodat hij de warmte omhoog blaast. Zo zorgt hij ervoor dat de warmte zich sneller door de kamer verspreidt. Lees meer over radiator-ventilatoren.

7. Infraroodpanelen

Als je toch nog bijverwarming nodig hebt, neem dan infraroodpanelen in plaats van een elektrische kachel. Want elektrische kachels zijn energieslurpers! Infraroodpanelen geven gerichte stralingswarmte bij je werkplek. Daardoor kan de thermostaat omlaag en bespaar je gas. Ze zijn bijvoorbeeld handig onder je bureau, vooral als je last hebt van koude voeten en benen.

Bekijk hieronder alle video's over wonen.