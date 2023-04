Zevenblad bestrijden met gemaaid gras en andere adviezen van fanatieke tuiniers

De komst van de lente gaat altijd gepaard met een stortvloed van tuinvragen. En een enkele keer ook met oplossingen van meedenkende lezers. Twee weken geleden schreef ik over de omgang met zevenblad, ons meest gehate onkruid. Lezer Peter uit Noord-Brabant heeft een creatieve oplossing: ‘Zevenblad bestrijden gaat goed met afgemaaid gras. Een jaar het gras erop gooien en je bent van het zevenblad verlost. Natuurlijk is schoffelen tot je een ons weegt ook een oplossing, maar dat is voor de fanatieke tuinmens.’

Peter heeft gelijk. Als je een plant verstikt, gaat hij dood. Ik stelde voor om karton te gebruiken, maar grasmaaisel is een natuurvriendelijkere oplossing. Wel moet je het grasdek geregeld op verstoring controleren, want mijn ervaring is dat merels er graag in rommelen. Ze krabben het maaisel weg op zoek naar wormen.

Menno, een lezer uit Gelderland, is kennelijk zo’n fanatiek tuinmens. ‘Ooit heb ik ergens gelezen dat zevenblad bestreden kan worden door het groen steeds weg te plukken. De geplaagde plant begint dan opnieuw, waarna je weer moet plukken. Geen enkele plant houdt het vol om steeds weer opnieuw blad te maken en gaat aan uitputting ten onder. In onze tuin heeft de methode succes gehad. Wij zijn reeds jaren zevenbladloos. Is deze truc u bekend?’

Jazeker, maar hoe groter de tuin, hoe meer uitgeput ook de plukker raakt.

Radicaal is de aanpak van Lia, die schrijft: ‘Van een boerenzoon geleerd: zet een jaar aardappelen in je tuin en het zevenblad komt niet meer terug. Terwijl mijn tuin er vol mee stond. Echt waar! Uit eigen ervaring.’ Kijk eens aan, een mooi advies van boer aan burger.

Veel goede raad dus, de afgelopen tijd, maar ook misère: ‘Mijn rododendron heeft veel bruine knoppen, maar geen bloemen. Wat kan hiervan de oorzaak zijn?’ De oorzaak is een schimmel die verspreid wordt door cicades. Op warme dagen kun je tientallen van die piepkleine beestjes met een knisperend geluid zien dansen in jouw rododendron.

De remedie: haal de bruine knoppen consequent weg. Houd je van korte metten maken, snoei dan de hele struik terug, met bruine knoppen en al. En verbrand het snoeisel of gooi het in de groene kliko.

Nog meer ellende: ‘In mijn tuin staan al jaren twee Hederahagen, beide op het zuiden. De laatste twee jaar verkleuren sommige bladeren en vind ik gaten in de heg met als het ware vermolmd blad. In eerste instantie dacht ik aan een tekort aan meststoffen dus heb ik én een extra keer gemest én aaltjes gebruikt om eventuele insecten te lijf te gaan.’

Tja, hier is een schimmelziekte aan het werk en die bestrijd je niet met aaltjes. Veel hoop is er niet, want Hedera (klimop) is niet ideaal voor een haag op het zuiden.

