Zijn de kozijnen toe aan een schilderbeurt? Zo ga je te werk

Schilderen kun je zelf

Van de klussen in en om het huis staat schilderwerk hoog in het rijtje ‘dat kun je best zelf’. Al vindt 37 procent van de huiseigenaren het geen leuke klus en besteedt 65 procent het werk liever uit aan de vakman, weet Vereniging Eigen Huis. ,,Het komt best vaak voor dat doehet-zelfschilders halverwege toch de vakman bellen’’, zegt vakschilder Mark Hulsen, nu sectormanager bij brancheorganisatie OnderhoudNL. ,,Het duurt ze te lang, ze schuurden te diep of de verf pakt niet.’’ Het is geen verrassing dat Hulsen liever ziet dat iedereen de vakman inschakelt, maar zo flauw wil hij niet zijn. ,,Je kúnt het zelf doen, maar er komt wel wat bij kijken.’’