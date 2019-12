Zo creëer je zelf een betonnen look in huis

Hieke Grootendorst geeft elke week klustips en een inkijkje in haar leven als klusvrouw. Voor wie wil gaan voor een betonlook in huis heeft ze een paar goede adviezen.

Een paar jaar terug volgde ik een cursus om wanden een betonlook te geven. Dit wordt gezien als een vorm van stucwerk; je werkt met dikke pasta’s en stukadoorsgereedschap. Met z’n allen maakten we achter schildersezels op een stuk mdf een ‘betonnen’ creatie.

We moesten meerdere lagen aanbrengen en het kwam aan op onze creativiteit of het mooi werd of niet. Ik vond een bordje van 50 bij 20 centimeter al een uitdaging, laat staan een hele wand. Die dag maakte ik zo’n acht borden met verschillende technieken. Ik mocht ze mee naar huis nemen, als een soort portfolio voor klanten. Prachtig, maar arbeidsintensief en dus kostbaar. Tegenwoordig is deze techniek een stuk eenvoudiger en kun jij het zelf!

Beton

De Egyptenaren, Babyloniërs, Feniciërs, Grieken en Romeinen gebruikten al een soort (ongewapend) beton. Modern beton is samengesteld uit cement en zand, grind of gebroken steen. De betonlook is nu heel populair, ik krijg aanvragen voor vloeren, aanrechtbladen, wanden, meubels en nog veel meer.

Volledig scherm © Tjitske Sluis

Vlak en vetvrij

Waarop je ook betonlook wilt creëren, zorg dat de ondergrond vlak is. Werk oneffenheden, scheuren en gaten weg. Voordat je echt begint, maak je het oppervlak vetvrij met een ontvetmiddel van St. Marc. De voorbereiding is heel belangrijk, want je wilt toch geen scheurtjes krijgen?

Volledig scherm © Tjitske Sluis

Spackmes

Op veel soorten ondergronden kun je betonstuc aanbrengen, als je het maar goed voorbehandelt. Breng daarom een tweecomponentenprimer aan. Deze zorgt voor een betere hechting van de betonstuc. Daarna breng je met een spackmes twee dunne lagen betonstuc aan.

Volledig scherm © Tjitske Sluis

Creatief

Bij het aanbrengen van de lagen betonstuc kun je jouw creativiteit de vrije loop laten. Speel met lange of korte halen, met of zonder zichtbare rondingen. Maak de lagen wat fijner of juist robuust en industrieel. Het is jouw feestje! Houd wel de droogtijden aan zoals die zijn voorgeschreven.

Volledig scherm © Tjitske Sluis

Schuren

Schuren doe je met een roterende excentrische schuurmachine. Heb je die niet, huur ‘m dan. Gebruik een vrij grove korrel: 120. Dan stofvrij maken en afwerken met twee lagen coating. In vochtige ruimtes afwerken met zuurvrije siliconenkit. En? Net echt, toch?