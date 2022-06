Zo geef je de eikenhouten kast uit de kringloop (of van oma’s zolder) een tweede leven

Waar moet je op letten als je zo’n ouderwetse kast wil aanschaffen in de kringloop?

,,Dit soort kasten zijn vaak oud en hebben tientallen jaren in een woning gestaan. Let er goed op dat de kast niet naar rook stinkt. Als hij in een huis heeft gestaan waar gerookt werd, kun je poetsen en schuren wat je wil, je blijft het ruiken.

Als je dan een fris exemplaar hebt gevonden, hebben zulke kasten veel voordelen. Ze zijn van supergoede kwaliteit, gemaakt om een leven lang mee te gaan. Je moet hooguit eens een scharniertje vervangen. Ze zijn echt heel degelijk. Genoeg reden voor een tweede leven. Wel zijn ze vaak groot en zwaar, wat het niet makkelijk maakt om ze te vervoeren. Vraag dan even bij de kringloopwinkel of ze de kast thuis kunnen bezorgen. Vaak is dat geen probleem.’’

Dan staat hij bij je thuis. Hoe maak je hem klaar voor 2022?

,,Dat kan al met kleine ingrepen, bijvoorbeeld door de pootjes en handgrepen te vervangen. Vaak zitten er van die lelijke, ouderwetse bolpoten onder. Echt van die dikke knotsen. Die vervang je gemakkelijk door moderne exemplaren. Zwart stalen pootjes bijvoorbeeld. Minder opvallend, wat hoger. Dan lijkt de kast ook wat meer te zweven en lijkt hij minder massief.

Datzelfde kun je doen met de greepjes. Geen dikke bollen meer van hout, maar moderne greepjes, bijvoorbeeld, is ie weer, van zwart staal. Dan wordt het al veel meer van nu.’’

Wil je zelf een vintage kast schilderen? Kijk bij vtwonen hoe je dat doet met krijtverf.

Wat kun je doen als dat bruine eikenhout niet je ding is?

,,Schilderen! Welke kleur je kiest is natuurlijk afhankelijk van je interieur. Wit kan natuurlijk, maar ook een andere kleur kan heel tof zijn. Bijvoorbeeld dezelfde kleur als de muur erachter, of één tint lichter of donkerder. Dat noemen we ton sur ton.

Heb je lambrisering op de muur? Het kan ook heel leuk zijn als je die lijn aanhoudt, dus de bovenkant van de kast in een andere kleur dan de onderkant. Voor een landelijk effect, kun je alleen de houtkleur een opfrisbeurt geven met een whitewash of een laag beits.’’

Je moet er dus wel wat moeite in steken.

,,Nou, ik ben wel echt van, als je schildert, doe het dan goed. Dat verdient zo’n kast! Je moet echt alle stappen doorlopen. Goed schoonmaken, ontvetten, schuren, primen, licht opschuren, verven… Het lijkt een eindeloze klus, maar met de spullen op waterbasis tegenwoordig is dat gedaan in een weekend. En je krijgt er een geweldig item voor terug.

Als je toch voor het grote werk gaat, kun je er ook voor kiezen om de deuren te pimpen. Die zijn vaak heel karakteristiek, met houtsnijwerk. Niet iedereen houdt daarvan. Het is bijvoorbeeld een idee om de deurtjes uit te zagen en aan de achterkant webbing te spannen.”

De kringloop leegkopen dan maar?

,,Nou, één kast is zeker goed. Maar ik zou niet te veel van dit soort meubels neerzetten. Een kast én een tv-meubel én een dressoir, dan lijkt het al snel alsof je in een Duits vakantiehuis zit.

Maar in een andere ruimte kun je er misschien nog wel eentje kwijt. Zet er bijvoorbeeld één als dressoir in de kinderkamer. Behandel je hem met schoolbordverf en zet je daar alle spelletjes en speelgoed in. Leuk, toch?’’

Is de eikenhouten kast de vergeten parel van de kringloop? Een beetje wel, vindt Marlon. ,,Het is zo sneu dat mensen dit soort kasten vaak links laten liggen. Terwijl ze zo duurzaam en degelijk zijn! Je moet er alleen echt even doorheen kijken.’’