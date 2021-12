Zo geef je de keuken persoonlijkheid: ‘Kijk verder dan de keukenzaak’

vraag 't vtwonenDe zwarte keuken is nog steeds niet uit de mode, witte keukens blinken nog steeds in elke showroom en áls er al een andere kleur dominant wordt is het grijs. Tanja Saarberg, formulemanager van vtwonen, heeft tips om toch nog een eigen draai te geven aan een keuken.

,,Als je een keuken samenstelt, moet je kijken naar de smaak van de woonkamer”, begint Tanja. ,,De meeste mensen kijken naar de keuken als een losse keuken. Dat is zonde, want als je goede keuzes maakt is het echt een onderdeel van je woonkamer en voelt het als één geheel aan. Wil je een keuken meer eigen maken, dan is het belangrijk om elementen toe te voegen die niet standaard zijn. Dat reikt verder dan accessoires.”

Waar kun je dan aan denken?

,,Stel dat je thuis een industriële stijl hanteert, dan neig je misschien naar een zwarte keuken. Maar voeg dan ook een oude werkbank toe, of een industriële ladekast. Kijk verder dan de keukenzaak en probeer een mooie mix te maken tussen oude en nieuwe elementen. Het is vast lastiger om het voor elkaar te krijgen als je niet de gebaande paden bewandelt, maar het levert wel iets persoonlijks op.”

Kan je keuken wel een opknapbeurt gebruiken? Dan hoef je je oude keuken er echt niet helemaal uit te slopen voor een nieuwe. Bekijk de tips van vtwonen voor het opknappen van je oude keuken.

Volledig scherm Wil je de keuken een persoonlijke touch geven? Denk er dan aan zelf de achterwand te betegelen, behangen of schilderen met vlekvrije verf. Styling Laurien Deken. © Inge Korver Hoe doe je dat dan? Waar begin je?

,,Allereerst kijk je waar je het unieke element zou willen hebben in de keuken. Wat zie je vanuit de woonkamer? Waar zou het element het beste uitkomen? Misschien is een kastje tegen de wand voldoende. Wil je dat een grote, oude houten ladekast onderdeel wordt van jouw kookeiland, dan ga je eerst op zoek naar geschikte ladekasten en houd je rekening met de afmetingen van de rest van de keuken. Je speurt naar ladekasten met ongeveer dezelfde hoogte als een reguliere keukenkast. Voordat je die aanschaft ga je op zoek naar een keukenzaak die met jou mee wil denken. Het element dat je toevoegt, wordt dan uitgangspunt van het ontwerp. Natuurlijk kan dat ook met een klassiek kastje of een oud schoolkrijtbord.”

Wat te denken van behangen of betegelen van de keuken?

,,Mijn advies: kijk naar de muur in de keuken alsof het een muur is in de woonkamer. Welke kleur past bij deze wand? Maak ik gebruik van een plank om dingen op te zetten of hang ik een schilderij op? Of ga ik toch behangen of betegelen? Daar denken nog niet veel mensen aan, maar het is wel heel tof.”



Waar kun je nog meer aan denken? Je komt toch al gauw bij accessoires terecht.

,,Met lampen kun je veel persoonlijkheid aanbrengen. In feite kun je elke lamp in de keuken hangen die je mooi vindt. Kleinere elementen kunnen ook al veel doen met de sfeer, zoals handgrepen. Haal de oude weg en zoek in speciale winkels voor garnituur of gewoon bij de bouwmarkt bij een materiaal dat je mooi vindt. Hoe dan ook is het de mix van verschillende materialen die interieur spannend maakt. Heb je een fantastische keuken gevonden, maar mis je nog het sparkeltje, kijk verder. Mix en match. Het mag ook best een beetje schuren om het spannend te maken.”

